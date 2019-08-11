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IU演技真的進化！《德魯納酒店》霸氣外露還有看到飽服裝秀

臺灣歐妮哈韓誌 臺灣歐妮

臺灣的歐妮迷上韓國的韓國⇋台灣大小事

文／臺灣歐妮

可能最近有些小劇荒，不小心從首播就開始看起了。

《德魯納酒店》大家都說是夏季納涼系列，但我卻沒有感到涼，第二集還看到我熱淚盈眶（盧經理啊～ㅠㅠㅠ），問我裡面的鬼可不可怕？個人是覺得可接受的程度，我比較不敢看的戲是那種自殘，或是一直營造詭異氣氛的戲，還好《德魯納》目前這兩樣都沒有。

▲《德魯納酒店》IU、呂珍九。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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第一集酒店的CG效果就看得我目瞪口呆，還有不得不誇一下IU在這部戲的演技，別看她小小隻的樣子，這被時間暫留在人間的社長「張滿月」氣勢可足了，又美、又帥氣，完全控制全場，再加上每集的服裝秀，每次都在期待滿月社長還要怎麼來撩我。

▲IU《德魯納飯店》狂換各種造型。（圖／愛奇藝台灣站提供）

說起呂珍九這角色，就是「拿女主劇本」沒錯，童養夫、又被開天眼，人人都怕的社長就他最敢頂嘴，昏倒了社長會找人來搬，遇到鬼了社長主動獻吻，誰說男主就是要man，我們男主是柔情似水！

雖然滿月社長的第一順位李準基跑去當祭師驅朴日島（完全讓我秒笑，這是另一部劇《客：the Guest》的大魔王），第二順位跑去當太空人，但我們這具燦盛（呂珍九角色）不論是第零還是第3順位都好，他才是最適合滿月社長的人呀～

▲《德魯納酒店》劇照,IU,呂珍九。（圖／愛奇藝台灣站）

很多人說《德魯納酒店》是女版鬼怪，仔細比對似乎有那麼些像，但是只要戲好看，劇情相似又如何？我比較擔心的反而是，從開始看就有朋友不斷提醒，編劇「洪氏姐妹」的戲前面都很吸引人，崩壞亂寫會在最後五集（XD），到時只會想棄也棄不了得忍著看完，到底這部會不會打破對洪氏姐妹作品的印象呢？讓我們繼續看下去...

Ps.珍九的P.O真的很P.O，太可愛啦～

（以上圖片皆由愛奇藝台灣站提供）

本文出自外稿作家：臺灣歐妮，看更多臺灣歐妮專欄文章

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德魯納酒店, IU, 呂珍九, 日韓風

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