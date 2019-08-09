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獨家／藤井樹《我們不結婚，好嗎》翻拍電影！男女主角曝光「曾入圍金馬」

▲▼蔡凡熙、何藍逗主演小說改編電影《我們不結婚，好嗎》。（圖／翻攝自IG／蔡凡熙／翻攝自微博／何藍逗）

▲蔡凡熙主演小說改編電影《我們不結婚，好嗎》。（圖／翻攝自IG／蔡凡熙）

記者林映妤／台北報導

繼2016年首度將個人小說《六弄咖啡館》搬上大銀幕，作家藤井樹（本名吳子雲）又將再度把作品改編成電影，這次翻拍的是藤井樹2000年第一本出版小說《我們不結婚，好嗎》，《ETtoday》掌握獨家消息，男女主角分別是22歲蔡凡熙與19歲大陸女星何藍逗，電影已於6日在台北開拍！

《我們不結婚，好嗎》是藤井樹首部作品，描述男女主角遠距離戀愛的過程，雖然平淡卻真實，引起許多書迷共鳴，更讓藤井樹一炮而紅。據悉電影版《我們不結婚，好嗎》雖是大陸取得IP改編，但由香港導演唐家輝執導，蔡凡熙經過多次試鏡才獲得角色。

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▲▼蔡凡熙、何藍逗主演小說改編電影《我們不結婚，好嗎》。（圖／翻攝自IG／蔡凡熙／翻攝自微博／何藍逗）

▲▼大陸女星何藍逗近期演出《最好的我們》引起話題。（圖／翻攝自微博／何藍逗）

▲▼蔡凡熙、何藍逗主演小說改編電影《我們不結婚，好嗎》。（圖／翻攝自IG／蔡凡熙／翻攝自微博／何藍逗）

至於何藍逗則是大陸網紅出身，2016年演出《青春餵了狗》正式進入演藝圈，今年則有青春電影《最好的我們》在大陸上映，可愛外型與清新演技獲得頗高人氣，但也因為在真人秀中心直口快的性格一度招黑，個性相當坦率。

蔡凡熙2017年演出HBO影集《通靈少女》爆紅，隨後主演電影《報告老師！怪怪怪怪物！》、《痴情男子漢》、《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》，更憑《痴》片入圍過金馬獎新進演員獎，去年退伍後他積極復出，這次在《我們不結婚，好嗎》飾演男主角林翰聰（阿聰），默默守候女主角趙馨慧（小慧），與他過往無厘頭、搞笑角色有所不同，期望能帶來新氣象。

《我們不結婚，好嗎》已在8月6日開拍，預計拍攝1個半月，上檔日期則未定。

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我們不結婚，好嗎, 藤井樹, 蔡凡熙, 何藍逗

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