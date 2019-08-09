博恩宣布退出《夜夜秀》！　道歉｢撕裂喜劇圈安全網｣：成功不必在我

記者李湘文／綜合報導

YouTuber曾博恩主持脫口秀《博恩夜夜秀》走紅，近日卻因為在創作中調侃鄭南榕，遭到部分民眾不滿指責，也被公司「薩泰爾娛樂」暫停合作。他9日首度出面，為自己的言行造成負面觀感道歉，也宣布從第4季起將不再擔任《夜夜秀》主持人：｢成功本來就不必在我。｣

▲曾博恩出面道歉。（圖／翻攝自臉書／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

曾博恩表示，一開始之所以未即時回應，是因為覺得不需要為了1張截圖澄清任何事，但眼看事件延燒好幾天，還是決定出面，「遑論什麼喜劇的本質與目的，這些都不重要，言論發散出去造成的效果才是現實。」

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對於這些天引發的風波，曾博恩道歉：「很抱歉我不成熟的即興串場，讓家屬及各位維護言論自由的前輩衍生許多負面情緒，我在此致上最大的歉意。對於我之前的作品，未能滿足大眾對幽默的要求，我也道歉。」他也提到，如果因此撕裂了喜劇圈在open mic建立的安全網，那麼會萬分內疚，「我不樂見因為這件事情造成未來的創作者和喜劇家不敢挑戰禁忌或權威。」

▲曾博恩宣布退出《博恩夜夜秀》。（圖／翻攝自臉書／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

在博恩發文不久前，薩泰爾娛樂執行長謝政豪也出面發言，表示將恢復跟曾博恩的合作，也會尊重員工的創作。然而，曾博恩仍說，自己的信念與《夜夜秀》主持人人設有明顯衝突，從第4季開始，會請公司徵求新的主持人，｢單一作品和商業合作可以割捨，希望更有才華的人能夠完成這項宏願，成功本來就不必在我。｣預告離開節目。

【曾博恩全文】

大家好，很抱歉沒有即時做任何說明

我們都知道未經思考的發言，影響的不會只有我本人



前幾天，我不覺得我需要為了一張傳聞截圖澄清任何事情



但經過這幾天事件的延燒，我承認

事實、查證、情境、言語的意圖、敘述與表現方式

遑論什麼喜劇的本質與目的，這些都不重要



言論發散出去造成的效果才是現實



很抱歉我不成熟的即興串場，讓家屬及各位維護言論自由的前輩衍生許多負面情緒，我在此致上最大的歉意



對於我之前的作品，未能滿足大眾對幽默的要求，我也道歉



最後，如果撕裂了喜劇圈在open mic建立的安全網

對於這點，我感到萬分的內疚

我不樂見因為這件事情造成未來的創作者和喜劇家不敢挑戰禁忌或權威



不過顯然以上信念，與公司作品－《夜夜秀》主持人的人設有明顯衝突



我也已經和公司跟Hauer講好，《夜夜秀》第四季開始，薩泰爾會徵求新主持人。單一作品和商業合作可以割捨，希望更有才華的人能夠完成這項宏願，成功本來就不必在我



我會繼續創作



感謝大家的關心



曾博恩