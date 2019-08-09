記者洪文／綜合報導

迪士尼Live Action電影《獅子王》展現驚人的CGI技術，接下來新片《小姐與流氓》（Lady and the Tramp）則是使用「真實的狗」演出。外媒《時人》雜誌釋出首批劇照，一次曝光多位「狗」角色的外觀，並搭配配音卡司對照，每個角色幾乎五官神複製，讓許多網友笑了：「選角超強！」

▲1955年《小姐與流氓》翻拍真人版。（圖／翻攝自網路）



《小姐與流氓》女主角可卡犬「小姐」（Lady）由《雷神索爾3》飾演「女武神」的泰莎湯普森（Tessa Thompson）配音，男主角「流氓」（Tramp）則是《名模大間諜》演員兼編劇賈斯汀塞洛克斯（Justin Theroux）。

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▲▼ 「小姐」（上）、「流氓」（下）。（圖／翻攝自《時人》雜誌）



「小姐」的好鄰居當中，失去嗅覺且充滿智慧的獵犬「阿忠」（Trusty）由《一個巨星的誕生》演出男主角哥哥兼經紀人的山姆艾略特（Sam Elliott）配音，另一位馬爾濟斯「查克」（Jock）則由艾希莉簡森（Ashley Jensen）配音。

▲▼ 「阿忠」（上）、「查克」（下）。（圖／翻攝自《時人》雜誌）



其他角色還有「鬥牛犬」（Bulldog）由《奇異博士》飾演「王」的黃凱旋（Benedict Wong）配音，以及「妖姬」（Peg）則由《月光下的藍色男孩》賈奈兒夢內（Janelle Monáe）配音。

▲▼ 「鬥牛犬」（上）、「妖姬」（下）。（圖／翻攝自《時人》雜誌）