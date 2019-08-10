50Cent自爆兒子非親生、他22歲月花2萬鎂搭Uber！嘻哈ㄎㄧㄤ事盤點

文 / 龍虎門

大家都知道國內外嘻哈圈令人啼笑皆非的新聞從沒少過，嘻哈龍虎門決定在每個月發起專欄「嘻哈ㄎㄧㄤ事大盤點」，來幫各位重點整理每個月嘻哈世界到底發生了哪些荒唐ㄎㄧㄤ事！

傻傻分不清楚？ A$AP Rocky 與 Tay-K 烏龍事件

圖片翻攝自XXL

日前A$AP Rocky在瑞典街上與路人發生衝突而面臨最高六年的有期徒刑，震驚嘻哈圈，如今美國總統川普也站出來為此事與瑞典總理協商。但最有趣的是在外媒報導中A$AP Rocky的大頭照卻誤放成近期涉及謀殺與搶劫的19歲饒舌歌手Tay-K。

（小編點評：放錯照片這種ㄎㄧㄤ事挺常見的，起碼這次膚色放對了）

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嘻哈世家現實版？ 50cent 聲稱他的大兒子並非親生？！



日前50cent作為主持人出席位於布魯克林巴克萊中心的活動，而他21歲的兒子Marquise也出現在台下並用限時動態記錄了這一切。然而就在50cent的Instagram留言中有網友留言：「老兄你怎麼不給你兒子後台通行證，他像個普通人一樣待在台下」，然而50cent竟回覆：「我有去做基因檢測，那不是我的孩子。」

（小編點評：嗯...小編不知道該替50 Cent開心還難過呢）

Desiigner 宣稱自己一個月花 2 萬美金搭 Uber

在 Instagram 查看這則貼文 #desiigner spending them racks on Uber rides DJVONTV（@djvontv）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 22 日 下午 12:32 張貼

英國22歲饒舌歌手Desiigner日前在IG上po出影片說：「我經紀人叫我要冷靜一點搭Uber（Chill out with Ubers），因為我一個月花了兩萬美金（約六十萬台幣）在這上面。」

（小編點評：有兩萬美金，你為什麼不請個司機就好呢...）

悠閒的 GAI 爺拍抖音，踢蓋挑戰變成踢 GAI 挑戰

#GAI #bottlecapchallenge 由 ZHONG.TV 發佈於 2019年7月14日 星期日

咱們的社會GAI爺最近看起來心情愉悅，一身悠閒裝扮出現在自家後院發起踢瓶蓋挑戰，沒想到挑戰開始時，旁邊友人化身最佳配角，踢了咱們GAI爺一腳，正式變成踢GAI挑戰，然後鏡頭一轉，開始兩人你跑我追的少女愛情戲碼，讓人在螢幕前都看傻了眼。

（小編點評：我們GAI爺原來也挺有少女心的呢！）

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