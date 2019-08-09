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吳亦凡瘦了！　中長髮喀嚓…尖V臉全露「酷跩樣」電暈粉絲

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星吳亦凡前段時間鮮少有新作品需要宣傳，但只要一亮相就頻頻被網友指出變胖了，臉蛋也明顯圓了一圈，而他在談及此事時，也忍不住自嘲「年紀大了」，所以減肥效果不明顯，不過近來工作室曬出他的近照，臉蛋似乎有了明顯的變化，不少網友都大讚「變瘦、變帥了！」

▲吳亦凡。圖／翻攝自微博／吳亦凡）

▲吳亦凡先前頻被調侃變胖。（圖／翻攝自芒果TV／《嚮往的生活》、微博／吳亦凡工作室）

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吳亦凡先前在受訪時談及變胖話題，解釋自己其實在飲食方面，一直都非常節制，也沒有吃宵夜的習慣，「其實一直都有在控制，就只能說是年紀大了。」而變胖的主因，其實在演唱會結束後，工作非常忙碌，導致沒有時間運動，因此一直都瘦不下來，但他還是會繼續努力。

▲吳亦凡。圖／翻攝自微博／吳亦凡）

▲吳亦凡。圖／翻攝自微博／吳亦凡）

▲吳亦凡工作室曬出他的近照。（圖／翻攝自微博／吳亦凡工作室）

不過近來吳亦凡瘦身有成，工作室日前在微博上曬出了數張他的近照，只見身穿黑色西裝的他，剪掉了過去遮住雙頰的中長髮，恢復成過去清爽短髮的模樣，而最引人注目的是他的臉蛋也變回了尖V臉，冷眼盯著鏡頭的神情非常帥氣。酷跩模樣電暈不少粉絲，大家看了以後也紛紛大讚：「凡哥今天太帥了」、「可以請凡哥發一下瘦身教程嗎」、「凡哥終於瘦回來了，之前都是胖著玩的」，意外掀起不少熱議。

▲吳亦凡。圖／翻攝自微博／吳亦凡）

▲吳亦凡帥顏電暈不少粉絲。（圖／翻攝自微博／吳亦凡工作室）

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