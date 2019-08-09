ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

薩泰爾急轉彎「恢復跟博恩合作」！　執行長撇炒作：尊重員工創作自由

記者李湘文／綜合報導

「薩泰爾娛樂」製作出台灣脫口秀《博恩夜夜秀》，7日卻突然宣布暫停跟主持人曾博恩合作，原因是對方私下在酒吧俱樂部對鄭南榕言語調侃。誰料過了2天，薩泰爾娛樂的態度大轉彎，表示會尊重員工的創作自由，並且繼續維持跟曾博恩的合作。

▲薩泰爾急轉彎「恢復跟博恩合作」。（圖／翻攝自臉書／STR Network - 薩泰爾娛樂）

▲薩泰爾急轉彎「恢復跟博恩合作」。（圖／翻攝自臉書／STR Network - 薩泰爾娛樂）

薩泰爾娛樂執行長謝政豪9日在臉書發文，經過查證和本人洽詢後，確認曾博恩發表言論的場所是「私人俱樂部Open Mic活動」，喜劇演員常會在此類地方嘗試未成熟的作品。因此，他認為「在當事人所描述之表演脈絡下，其創作，除不一定好笑外，並沒有違反喜劇或言論自由原則」，決定尊重曾博恩的創作，並繼續維持合作。

請繼續往下閱讀...

▲▼博恩。（圖／翻攝自薩泰爾娛樂臉書）

▲薩泰爾娛樂表示會尊重博恩創作。（圖／翻攝自臉書／STR Network - 薩泰爾娛樂）

對於日前發表公告，遭到部分網友質疑炒作一事，謝政豪表示｢強烈抗議｣，澄清自己一直以行動參與台灣歷史、民主、言論自由，也包含鄭南榕生平相關資料的轉化與推廣，「此次事件，本人當下心情之錯愕與煎熬可能不亞於多數群眾。在多重身份下，我只能儘速做出同時不違背自身責任與良心之舉措，並嚴格查證以考慮後續作法。」

謝政豪解釋，之所以在事情還未發酵前就公開處理，是因為寧可引戰也要直接面對，而非刻意製造話題。他也對未來跟曾博恩之間的關係做出說明：「我與曾博恩的生意是一回事，而個人未來私交，端看大家在社會上實際作為而論。單就現在而言，我願意給他時間證明自己，並需要他繼續發揮影響力。」

【薩泰爾娛樂全文】

本人謹代表薩泰爾娛樂股份有限公司表示：

經查證及與本人洽詢後，八月一日曾博恩對鄭南榕先生相關言論，為其私下行為。發生場域為私人俱樂部Open Mic活動。Open Mic的定義是：「非售票且不保證內容品質的測試場域」。一般來說，喜劇演員會在此嘗試未成熟的作品。順帶解釋，所謂地獄梗，在喜劇文化中表示：「在表演者與觀眾有明文約定或默契的前提下，排除社會主流道德觀與政治正確性，對不特定人事物之缺陷或其他特色，進行包含但不限於歧視性或缺乏同理心之言論的表演形式。」

薩泰爾娛樂認為：在當事人所描述之表演脈絡下，其創作，除不一定好笑外，並沒有違反喜劇或言論自由原則。經過審慎風險評估後，我們決定維持與曾博恩先生的合作。薩泰爾娛樂尊重員工以及大眾創作之自由，並對薩泰爾娛樂發行之內容負責。

另外，針對本公司八月七日發表公告是為炒作之說法，本人表示強烈抗議。

曾博恩確實為股東與董事，但本人身兼薩泰爾娛樂股份有限公司之董事長與執行長，臨重大決策或有爭議僵持時，本人為公司唯一決策代表與責任者。

過去數年，本人持續以行動參與臺灣歷史、民主、言論自由與包含鄭南榕先生生平相關資料之轉化與推廣，成果雖不總是令所有人滿意或喜歡，卻不能改變初心。此次事件，本人當下心情之錯愕與煎熬可能不亞於多數群眾。在多重身份下，我只能儘速做出同時不違背自身責任與良心之舉措，並嚴格查證以考慮後續作法。指稱本人利用該事件炒作產品，實為對本人的誤解。若知我為人卻故意如此，則是對我人格之侮辱。會選擇在事件還未發酵即公開處理，代表寧可引戰也要直接面對。我好歹也是內容專業，沒必要挑一個公司剛好沒在賣東西的時候製造話題。我與曾博恩的生意是一回事，而個人未來私交，端看大家在社會上實際作為而論。單就現在而言，我願意給他時間證明自己，並需要他繼續發揮影響力。

又，此段時間無論是部分商業合作解除、公眾批評以及原支持者改變立場，我們都表示遺憾與尊重。但薩泰爾娛樂呼籲社會：不要騷擾藝人個人及親屬朋友，感謝大家的諒解。

在此抱歉，此事件薩泰爾爭取了社會不必要的關注。感謝認同薩泰爾與博恩的觀眾，在這段時間給予的支持。希望在這個臺灣民主自由的關鍵時刻，我們的節目能繼續陪伴大家。雖不一定有什麼實質幫助，但至少能開心一點。

薩泰爾娛樂 執行長 謝政豪

推薦閱讀

游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

館長攤牌「天價通告費」電爆吳宗憲！　怒砲天王羞辱網紅：算什麼前輩

館長攤牌「天價通告費」電爆吳宗憲！　怒砲天王羞辱網紅：算什麼前輩

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

地震「悲傷的決定」　雙胞胎依依淚崩：對不起兩個兒子

地震「悲傷的決定」　雙胞胎依依淚崩：對不起兩個兒子

楊冪爆熱戀小2歲魏大勛！「穿情侶鞋」遮掩逛街　網認出1特徵：假不了

楊冪爆熱戀小2歲魏大勛！「穿情侶鞋」遮掩逛街　網認出1特徵：假不了

《復仇者4》化灰英雄回歸「黑豹第1個出現」　導演解密原因

《復仇者4》化灰英雄回歸「黑豹第1個出現」　導演解密原因

博恩宣布退出《夜夜秀》！　道歉｢撕裂喜劇圈安全網｣：成功不必在我

博恩宣布退出《夜夜秀》！　道歉｢撕裂喜劇圈安全網｣：成功不必在我

星二代接起視訊電話「是彭于晏！」　秒喊話：我單身…男友在旁邊

星二代接起視訊電話「是彭于晏！」　秒喊話：我單身…男友在旁邊

《玩很大》邀到「4大偶像團體」成員！　這組解散17年…合體網嗨了

《玩很大》邀到「4大偶像團體」成員！　這組解散17年…合體網嗨了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

館長攤牌「天價通告費」電爆吳宗憲！　怒砲天王羞辱網紅：算什麼前輩

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

地震「悲傷的決定」　雙胞胎依依淚崩：對不起兩個兒子

楊冪爆熱戀小2歲魏大勛！「穿情侶鞋」遮掩逛街　網認出1特徵：假不了

《復仇者4》化灰英雄回歸「黑豹第1個出現」　導演解密原因

博恩宣布退出《夜夜秀》！　道歉｢撕裂喜劇圈安全網｣：成功不必在我

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

薩泰爾, 曾博恩, 博恩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 茱莉安摩爾親自寫信！指定「影后級大咖」同台飆戲
  2. 真人版《小姐與流氓》長這樣！配音大咖「五官神複製」網：選角太強
  3. 博恩宣布退出《夜夜秀》！　道歉｢撕裂喜劇圈安全網｣：成功不必在我
  4. 吳亦凡瘦了！　中長髮喀嚓…尖V臉全露「酷跩樣」電暈粉絲
  5. 薩泰爾急轉彎「恢復跟博恩合作」！　執行長撇炒作：尊重員工創作自由
  6. 24歲軟爛宅男「肥醜窮」！　卻交大眼正妹女友甜喊：就愛他顏值…激怒上萬網友
  7. 《在黑暗中說的鬼故事》嚇出500萬票房！監製名留好萊塢星光大道
  8. 魏大勛剛否認戀愛…網爆他和楊冪「勾手逛街照」！　好友出面說話了
  9. 「SuperM」團名嚇壞外國粉絲！　網友驚呆：怎麼是嘉明
  10. 瓶裝飲料這樣喝「像在舔馬桶」！　專家曝驚人真相：麥茶最恐怖…下場超嚴重

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366