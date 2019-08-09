薩泰爾急轉彎「恢復跟博恩合作」！　執行長撇炒作：尊重員工創作自由

記者李湘文／綜合報導

「薩泰爾娛樂」製作出台灣脫口秀《博恩夜夜秀》，7日卻突然宣布暫停跟主持人曾博恩合作，原因是對方私下在酒吧俱樂部對鄭南榕言語調侃。誰料過了2天，薩泰爾娛樂的態度大轉彎，表示會尊重員工的創作自由，並且繼續維持跟曾博恩的合作。

▲薩泰爾急轉彎「恢復跟博恩合作」。（圖／翻攝自臉書／STR Network - 薩泰爾娛樂）

薩泰爾娛樂執行長謝政豪9日在臉書發文，經過查證和本人洽詢後，確認曾博恩發表言論的場所是「私人俱樂部Open Mic活動」，喜劇演員常會在此類地方嘗試未成熟的作品。因此，他認為「在當事人所描述之表演脈絡下，其創作，除不一定好笑外，並沒有違反喜劇或言論自由原則」，決定尊重曾博恩的創作，並繼續維持合作。

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▲薩泰爾娛樂表示會尊重博恩創作。（圖／翻攝自臉書／STR Network - 薩泰爾娛樂）

對於日前發表公告，遭到部分網友質疑炒作一事，謝政豪表示｢強烈抗議｣，澄清自己一直以行動參與台灣歷史、民主、言論自由，也包含鄭南榕生平相關資料的轉化與推廣，「此次事件，本人當下心情之錯愕與煎熬可能不亞於多數群眾。在多重身份下，我只能儘速做出同時不違背自身責任與良心之舉措，並嚴格查證以考慮後續作法。」

謝政豪解釋，之所以在事情還未發酵前就公開處理，是因為寧可引戰也要直接面對，而非刻意製造話題。他也對未來跟曾博恩之間的關係做出說明：「我與曾博恩的生意是一回事，而個人未來私交，端看大家在社會上實際作為而論。單就現在而言，我願意給他時間證明自己，並需要他繼續發揮影響力。」

【薩泰爾娛樂全文】

本人謹代表薩泰爾娛樂股份有限公司表示：

經查證及與本人洽詢後，八月一日曾博恩對鄭南榕先生相關言論，為其私下行為。發生場域為私人俱樂部Open Mic活動。Open Mic的定義是：「非售票且不保證內容品質的測試場域」。一般來說，喜劇演員會在此嘗試未成熟的作品。順帶解釋，所謂地獄梗，在喜劇文化中表示：「在表演者與觀眾有明文約定或默契的前提下，排除社會主流道德觀與政治正確性，對不特定人事物之缺陷或其他特色，進行包含但不限於歧視性或缺乏同理心之言論的表演形式。」

薩泰爾娛樂認為：在當事人所描述之表演脈絡下，其創作，除不一定好笑外，並沒有違反喜劇或言論自由原則。經過審慎風險評估後，我們決定維持與曾博恩先生的合作。薩泰爾娛樂尊重員工以及大眾創作之自由，並對薩泰爾娛樂發行之內容負責。

另外，針對本公司八月七日發表公告是為炒作之說法，本人表示強烈抗議。

曾博恩確實為股東與董事，但本人身兼薩泰爾娛樂股份有限公司之董事長與執行長，臨重大決策或有爭議僵持時，本人為公司唯一決策代表與責任者。

過去數年，本人持續以行動參與臺灣歷史、民主、言論自由與包含鄭南榕先生生平相關資料之轉化與推廣，成果雖不總是令所有人滿意或喜歡，卻不能改變初心。此次事件，本人當下心情之錯愕與煎熬可能不亞於多數群眾。在多重身份下，我只能儘速做出同時不違背自身責任與良心之舉措，並嚴格查證以考慮後續作法。指稱本人利用該事件炒作產品，實為對本人的誤解。若知我為人卻故意如此，則是對我人格之侮辱。會選擇在事件還未發酵即公開處理，代表寧可引戰也要直接面對。我好歹也是內容專業，沒必要挑一個公司剛好沒在賣東西的時候製造話題。我與曾博恩的生意是一回事，而個人未來私交，端看大家在社會上實際作為而論。單就現在而言，我願意給他時間證明自己，並需要他繼續發揮影響力。

又，此段時間無論是部分商業合作解除、公眾批評以及原支持者改變立場，我們都表示遺憾與尊重。但薩泰爾娛樂呼籲社會：不要騷擾藝人個人及親屬朋友，感謝大家的諒解。

在此抱歉，此事件薩泰爾爭取了社會不必要的關注。感謝認同薩泰爾與博恩的觀眾，在這段時間給予的支持。希望在這個臺灣民主自由的關鍵時刻，我們的節目能繼續陪伴大家。雖不一定有什麼實質幫助，但至少能開心一點。

薩泰爾娛樂 執行長 謝政豪