《在黑暗中說的鬼故事》嚇出500萬票房！監製名留好萊塢星光大道

記者林映妤／台北報導

驚悚奇幻電影《在黑暗中說的鬼故事》，由《水底情深》奧斯卡大導吉勒摩戴托羅監製、《驗屍官》導演安德烈艾弗道夫執導，台灣8月7日搶先全球上映，首日票房出爐，500萬元奪下新片票房冠軍，僅次於《玩命關頭：特別行動》。

▲▼《在黑暗中說的鬼故事》嚇出500萬票房。（圖／甲上提供）

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日前吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）也因出色的影視貢獻，榮獲好萊塢「星光大道」獎章，除了電影劇組演員齊聚祝賀之外，億萬大導J.J.亞伯拉罕（J. J. Abrams）也到場慶賀，他坦言：「吉勒摩戴托羅是我最羨慕的天才創作家！」更盛讚對方天馬行空的創意在好萊塢樹立了一種獨特的魅力，擁有大批粉絲擁戴，每每都為他的作品而著迷。

吉勒摩戴托羅獲得好萊塢「星光大道」星形獎章，成為第2669位將名字鑲上星光大道的名人。J.J.亞伯拉罕前來觀禮時，直讚吉勒摩戴托羅是個天才創作者，更透露30年前他們剛認識時，自己就非常羨慕吉勒摩天才般的天賦才華，「他擁有與眾不同的自我風格和魅力，故事總是出乎我們意料；同時他也鼓勵『獨特』，他的心就跟他的人一樣寬大。」

▲▼吉勒摩戴托羅名留星光大道，眾演員和J.J.亞伯拉罕前來相挺。（圖／甲上提供）

吉勒摩改編全球暢銷恐怖小說的新作《在黑暗中說的鬼故事》，汲取原著最著名的幾篇故事串連成一部暗黑童話，不但在全球掀起熱潮，日前在台灣上映後也佳評如潮，有影迷讚嘆：「蒼白女一出場，我就狂留手汗」、「劇情充滿故事性很吸引人」、「沒有太多音效嚇人，用驚悚故事營造窒息的壓迫感」！