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魏大勛剛否認戀愛…網爆他和楊冪「勾手逛街照」！　好友出面說話了

記者李湘文／綜合報導

藝人魏大勛跟楊冪傳出緋聞，被目睹一起外出看展覽，雖然戴帽子、口罩遮掩臉孔，還是沒能隱藏身分，引爆熱議。儘管魏大勛馬上澄清「只是跟朋友逛個街」，但隨後又被爆出新照片，疑似跟楊冪手勾著手，再度掀起網友高度關注。

▲楊冪、魏大勛疑似被爆勾手照。（圖／翻攝自微博／楊冪、魏大勛）

▲▼楊冪、魏大勛被目擊一起看展，傳出緋聞。（圖／翻攝自微博／楊冪、魏大勛）

▲楊冪爆熱戀小2歲魏大勛。（圖／翻攝自微博）

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日前目擊魏大勛、楊冪看展的網友再爆出1張照片，疑似也是同一天，雖然畫面經過模糊處理，但隱約仍可看出2人衣服跟之前曝光的照片是一樣的。新照中，女方走在男生的旁邊，疑似勾起手來挽著對方，背影看起來略有些親密，但無法辨認身分。

▲楊冪、魏大勛疑似被爆勾手照。（圖／翻攝自豆瓣）

▲楊冪、魏大勛疑似被爆勾手照。（圖／翻攝自豆瓣）

不過，PO照的網友隨後又刪除了，透露收到楊冪工作室的聯繫，被要求不要再發出照片。對於部分粉絲質疑他是為了拿錢而發，該網友澄清並沒有這回事，也沒說過照片裡的人是楊冪，只看出對方纖瘦、估計沒超過167公分、聲音溫柔，不希望再被大家亂傳。

▲楊冪、魏大勛疑似被爆勾手照。（圖／翻攝自微博／是小kiki呀）

▲楊冪、魏大勛共同好友澄清。（圖／翻攝自微博／是小kiki呀）

至於楊冪和魏大勛的關係為何？有粉絲挖出楊冪打遊戲的紀錄，發現她除了跟魏大勛玩之外，也很常跟一名暱稱Kiki的女生打。而Kiki隨後親自發文，表示跟魏大勛、楊冪都是好朋友，「我們3個是很純潔的姊妹關係。」藉此幫忙闢謠，澄清楊魏2人並非情侶關係。

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