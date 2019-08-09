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「SuperM」團名嚇壞外國粉絲！　網友驚呆：怎麼是嘉明

記者吳睿慈／綜合報導

南韓經紀公司三大龍頭之一SM娛樂，近年來不斷推出團體分隊，一次又一次炒熱市場話題。日前再出新招，網羅SHINee泰民、EXO伯賢、Kai以及NCT Lucas、TEN、泰容、Mark，組成「超級男團」SuperM，將積極開拓美國市場。

▲▼「SuperM」團名嚇壞外國粉絲！　網友驚呆：怎麼是嘉明。（圖／翻攝自IG、theqoo）

▲由SHINee泰民、EXO伯賢、Kai以及NCT Lucas、TEN、泰容、Mark組成的男團名為「SuperM」。（圖／翻攝自IG）

經紀公司創辦人李秀滿美國時間7日在洛杉磯舉辦記者會，證實由7位成員組成的「SuperM」男團，預計在10月出道，且將積極拓展美國市場，因此出道地點也設在該地，李秀滿稱呼他們是「KPOP復仇者聯盟」，未來將會以正式的團體名義，推出專輯以及回歸。

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▲▼「SuperM」團名嚇壞外國粉絲！　網友驚呆：怎麼是嘉明。（圖／翻攝自IG、theqoo）

▲▼「SuperM」團名嚇壞外國粉絲，網友把他們看成「精液」。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼「SuperM」團名嚇壞外國粉絲！　網友驚呆：怎麼是嘉明。（圖／翻攝自IG、theqoo）

消息曝光後，掀起一陣正反評論，卻也有海外粉絲質疑「團名非常不適合」，若沒有看仔細團名，容易將「SuperM」看成「sperm」，英文意指精液，令許多英文圈的歌迷驚呆直呼「確定他們有想要待在一個名叫『精液』的團體嗎？」、「可不可以有更好的團名」，大批粉絲掀起改名要求，希望SM有聽到他們的心聲。

▲▼「SuperM」團名嚇壞外國粉絲！　網友驚呆：怎麼是嘉明。（圖／翻攝自IG、theqoo）

▲粉絲並沒有很看好「SuperM」，認為成員會過度操勞。（圖／翻攝自IG）

事實上，SM大舉推出團體「SuperM」，在粉絲眼中不太看好，他們擔心天團等級的EXO十月在日本將舉辦巡迴演唱會，擔心伯賢、Kai的體力無法負荷之外，泰民還有許多個人活動要兼顧，沒辦法好好休息，NCT目前也還沒在南韓站穩腳步，如果要抽出成員到美國活動，粉絲也擔心會影響團體聲勢。

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