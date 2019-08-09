瓶裝飲料這樣喝「像在舔馬桶」！　專家曝驚人真相：麥茶最恐怖…下場超嚴重

記者田暐瑋／綜合報導

夏天天氣熱，大家出門都會買寶特瓶飲料解渴，同時也方便攜帶，但這個習以為常的小動作卻可能有可怕後果，嚴重還有可能中毒！日本節目買了4種寶特瓶飲料：麥茶、橘子汁、運動飲料、綠茶，實測哪一瓶最有可能孳生細菌，結果竟然讓所有人跌破眼鏡。

日本TBS晨間節目《あさチャン！》針對「飲料喝一半」會造成什麼結果進行研究，受訪民眾大多表示「如果買500ml的飲料，幾乎都是拿在手上邊走邊喝。」節目播出後，卻有大批網友表示因為這樣喝出問題，「剛喝完了擺一天的寶特瓶飲料，結果肚子就GG了」、「喝了瓶裝茶後，肚子開始激烈翻攪」。

▲麥茶細菌孳生最快。（圖／翻攝自推特）



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節目針對「喝一半的飲料為何需要注意」一事展開調查，專家解釋，直接對口飲用的寶特瓶，細菌容易從嘴巴跑到飲料裡，加上夏天氣溫一般都是30至35度，這也是細菌最好繁殖的溫度，加上瓶內溫度較高，因此細菌會在瓶內大量孳生，嚴重的話就會造成食物中毒。

為了確認真實性，節目買了麥茶、橘子汁、運動飲料、綠茶4種瓶裝飲料，喝了一口在室溫放置24小時後，測出內含細菌數量，原本來賓們認為可能是橘子汁、運動飲料等含糖飲品容易變質，沒想到細菌最多的竟然是麥茶，細菌數是2萬7000，再來是綠茶的1萬、橘子汁的5000、運動飲料的1100，橘子汁和運動飲料因為本身是酸性，綠茶也有兒茶素，所以細菌數不如麥茶。

▲麥茶細菌孳生最快。（圖／翻攝自推特）



專家接著說明，喝一半的飲料2小時開始就會滋生細菌，放超過6小時就會產生風險，對於抵抗力較弱的人就會容易食物中毒，至於解決方法除了將瓶裝飲料倒到另個杯子喝、買小容量包裝外，如果真要對口喝，就要讓飲料維持在低溫狀態，可以降低變質速度。

事實上，基隆長庚醫院外科教授江坤俊就曾表示，飲料放隔夜細菌最高會爆增8000倍，比馬桶還要髒400倍，如果細菌物超過10萬，就會導致腹瀉，富含蛋白質和糖分的飲品則是高危險飲料種類。

▲網友反應喝一半的飲料真的會讓肚子不舒服。（圖／翻攝自推特）