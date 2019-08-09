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拍賣會一幅畫改變一生！《匿名的畫作》改編自真實故事

記者洪文／綜合報導

首度攬進芬蘭、俄國現實主義大師列賓（Repin）名畫的電影《匿名的畫作》（One Last Deal），不僅橫掃多倫多等30個國際影展，更奪下華盛頓國際影展天主教文化獎，劇情描述一名畫商正當退休之際，意外發現一幅未署名的畫作，足扭轉他失敗的人生，決定放手一搏。

▲▼《匿名的畫作》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《匿名的畫作》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）

「奧斯卡九強」芬蘭導演卡拉斯哈洛（Klaus Haro）過去拍過5部電影，就有4部代表芬蘭角逐奧斯卡，其中《擊劍大師》更曾挺進「奧斯卡九強」。《匿名的畫作》不僅讓「芬蘭藝術黃金時代」風華盡現，列賓名畫【救世主】（Christ）軼事令人動容，畫作背後愛與謙卑的故事，更讓觀眾看得熱淚盈眶，連國際媒體都盛讚該片「挖掘普世的人性與真理」。

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▲▼《匿名的畫作》劇照。（圖／海鵬提供）

導演卡拉斯哈洛、「芬蘭亨利方達」男星海奇諾西艾南（Heikki Nousiainen），繼《給雅各神父的信》相隔10年的再度合作《匿名的畫作》，劇情靈感則來自於該片編劇一位畫商朋友的故事。畫商想在退休前完成最後一筆交易，除證明自己實力，並為賣畫生涯畫上完美句點。同為藝術工作者，卡拉斯哈洛聽後感概至深，認為該畫商想法，正是他現階段的心情寫照，於是決定將之改編成電影，成為他的第6部電影。

▲▼《匿名的畫作》劇照。（圖／海鵬提供）

《匿名的畫作》描述準備退休的畫商奧拉維（海奇諾西艾南 飾），在一場拍賣會上，眼尖發現一幅未署名的畫作【救世主】，極可能出自20世紀初芬蘭、俄國大師現實主義大師列賓之手。只要證實該畫確屬真跡，立刻價值連城，他不僅能海撈一筆，更成為他的生涯代表作。擅於肖像畫的列賓，最著名是創作了「托爾斯泰」的系列畫像。他一生歷經過沙皇時期、俄國革命時期，隨著成長地聖彼得堡一度被劃歸芬蘭，使他傳奇地「生為俄國畫家，死為芬蘭大師」。電影《匿名的畫作》以一幅列賓未署名的名畫軼事為題，究竟他為何匿名？又該如何證明該畫出自他手？成為貫穿全片、最引人入勝的謎團。

▲▼《匿名的畫作》劇照。（圖／海鵬提供）

為使全片更具藝術說服力，《匿名的畫作》特別選在位於赫爾辛基的芬蘭國家美術館拍攝。該館雖美不勝收，規矩卻多如牛毛，這個不給拍、那個不能動，重要展品得迴避，燈光更要嚴格控管，規範之多、連卡拉斯哈洛都搖頭笑說「好像在教堂拍片」。

《匿名的畫作》將於9月6日在台上映。

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