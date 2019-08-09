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蕭淑慎尖V變臉遭酸「整壞了」　沉默1天：關你們屁事！

記者傅家妤／綜合報導

藝人蕭淑慎與老公梁軒安結婚一年多，小倆口感情甜蜜，婚姻生活幸福美滿，近日她瘦身成功，助陣老公的事業，拍攝公益廣告，沒想到久違露面，不僅臉部變得緊繃，還有高挺的鼻子以及深邃的雙眼皮，與過去的模樣似乎變得有些不一樣，因此遭到網友質疑整型，甚至被酸「整壞了。」她9日在臉書上發文回應此事，稱不在乎別人的看法，「姐只為了自己以及愛我的人而活。」

▲蕭淑慎。（圖／ETtoday資料照、權可易資訊科技提供）

▲蕭淑慎過去與現在的模樣變得不一樣，被網友酸「整壞了」。（圖／ETtoday資料照、權可易資訊科技提供）

蕭淑慎近來為老公自編自導自演的廣告擔任女主角，沒想到花絮照曝光後，臉部變化卻遭到網友質疑整型，對此她也特別在臉書上曬出近照，並在發文中表示：「認真說，不管你們大家怎麼看，要說姐整壞了，妝化壞了，還是修圖修壞了，姐真心沒所謂，姐覺得自己沒，天天就擁有好心情。」強調自己不會被外界的酸言酸語影響，只會為自己及所愛的人而活。

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▲蕭淑慎助陣老公梁軒安事業。（圖／權可易資訊科技提供）

▲蕭淑慎助陣老公梁軒安事業。（圖／權可易資訊科技提供）

此外，對於外界給予她的評價，蕭淑慎也表示非常感謝，「畢竟沒有你們，姐就沒有觸及率，最後請放心的是，姐絕對不會因為你們很愛管，就告訴你們痔瘡長在哪裡，關你們屁事rrrrr！」最後她也不忘囑咐粉絲不要與酸民開戰，「姐都不氣了，你們也就別計較了。」

大器回應被眾人推爆，不少粉絲也紛紛在底下留言鼓勵，「現在更美，開心自信最美」、「不用去管那些有的沒的，妳就是妳，妳很美很棒哦！」

【蕭淑慎臉書全文】

認真說
不管你們大家怎麼看
要說姐整壞了
妝化壞了
還是修圖修壞了
姐真心 沒～所～謂
姐自己覺得自己美
天天就擁有好心情
姐才不會被某幾個群眾影響
搞到自己心情糟
再重申一次
姐只為了自己以及愛我的人而活
其它一切不重要

謝謝眾家媒體朋友們的關心與支持
也謝謝很愛研究姐的朋友們窸窸窣窣
真心感謝
畢竟沒有你們
姐就沒有觸及率
最後請放心的是
姐絕對不會因為你們很愛管
就告訴你們痔瘡長在哪裡
關你們屁事rrrrrrrrrrrrrrrr

如果可以整成蕭薔
那是多大的榮幸
姐真的會滿心歡喜
只怕蕭薔姐姐會生氣

誰去哪邊拿姐的新聞去爆料
那並不叫爆料
愛姐的人別憂心
姐都不氣了
你們也就別計較了
都乖乖嘿
別去跟人筆戰

▲蕭淑慎。（圖／翻攝自Facebook／蕭淑慎）

▲蕭淑慎發文。（圖／翻攝自Facebook／蕭淑慎）

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