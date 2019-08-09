林俊傑私密對話曝光！　對象是關係緊密的「香港天后」

記者關韶文／台北報導

歌手容祖兒5日起在紅館舉辦出道20週年演唱會《PRETTY CRAZY》共18場，第四場嘉賓是金曲歌王林俊傑，兩位「行走的CD」一起大合唱《她說》和《不為誰而作的歌》，讓全場為之沸騰，兩人的對話妙語如珠也讓全場笑翻！

容祖兒昨介紹JJ 出場時說：「這位朋友我認識很久了，曾經一起在同一間唱片公司，他唱片的香港發行是我公司，所以關係緊密 ，他寫的歌好聽，我決定找他當嘉賓。」繼之又說：「沒想到我whats app他說『Hi』了好幾天都沒回我，還以為他不想理我了，正想放棄的時候，他突然就回了我一個『Hi』,，更二話不說答應來支持我！」

請繼續往下閱讀...

▲▼林俊傑擔任容祖兒演唱會嘉賓。（圖／英皇娛樂提供）

全場這時開始鼓譟、歡呼，祖兒感謝地說：「世界上有一些朋友，即使好久沒見，但當你需要他時，他會立刻出現在你面前，我好感謝JJ啊。」剎時紅磡體育館充滿了尖叫聲，掌聲不絕於耳，JJ在萬眾矚目下登場，興奮得直說好喜歡這種3D的歡呼感覺，「第一次感受紅館四面台的震憾，自己從來沒在紅館開過四面台，將來也希望有機會嘗試一下。」

▲容祖兒香港開唱。（圖／英皇娛樂提供）

林俊傑又說了：「今天，一個對我很重要的人也來了演唱會！這個人就是我媽媽！她是特地從新加坡飛來的！」他又打趣說：「不過不是為看我，是為了來看祖兒！」這時祖兒接話：「我知道啊！林媽媽還帶了新加坡的綠蛋糕（班蘭蛋糕）來給我！真的很感謝！下次不如也帶海南雞飯、肉骨茶來，哈哈。」引爆全場哈哈大笑！

接著容祖兒問JJ，要不要學講廣東話？JJ 笑說：「我會的廣東話很少，但我媽是廣東人，她廣東話講得很好......」然後他嚐試用廣東話說：「我媽係到.....我唔得.....丟.....丟你點講？」因為丟得太久，讓祖兒聞言呆了一會，才猛然搞懂，JJ想說的是：「不能丟媽媽的臉～」