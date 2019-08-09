顏志琳女兒「血漬、傷口組織液」沾滿床　心疼就醫治療

記者關韶文／台北報導

今年父親節，適巧動力火車8月10日將在澳門舉辦演唱會，確定無法在家度過，原本顏志琳老婆預計9日帶著一雙女兒飛至澳門相陪，沒想到利奇馬強颱來攪局，原訂班機取消，後來在老婆堅持下終於後補上了飛機，雖然母女抵達澳門時，他們已經忙著綵排工作，只能默默在一旁相陪，對於妻女的心意，志琳感動表示：「以父親節名義相約的家庭聚餐，還是會擇期舉行，不會錯過任何慶祝大吃的機會。」

其實顏志琳這一個暑假過的緊張又期待，大女兒暑假過後準備進入國中階段，在看到女兒穿上國中制服的時候，讓他不斷驚呼，「真的長大了耶！像個少女。」，也讓他開始思索該不該開始擔心女兒談戀愛？不過對於這題，最後他倒是很自知的說：「當然是希望他大學或是二十歲之後再談戀愛啊!但是這也不是可以完全控制的事情。」

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▲▼動力火車顏志琳開心看著女兒長大。（圖／華研提供）

顏志琳除了擔心大女兒邁入青春期，還有個小女兒因為嚴重的異位性皮膚炎讓做爸爸的他很不捨，看著女兒每天因為皮膚發癢抓不停，總是沾著血漬跟傷口組織液的床單換了又換，睡覺品質也因為發癢而無法安睡，為了改善女兒的皮膚病況，今年暑假，他整整和小女兒分別長達三週，讓小孩去做專門治療。治療期間，他不論工作多忙，每一天都固定與小孩視訊兩次減低思念的心情，除了跟女兒聊天打氣外，也關心皮膚最新狀態。

歷經這次的短暫分別，讓身為父親的他，更加覺得小孩的健康，比任何成就都重要很多。雖然如此愛女，但這位爸爸還是有一點天兵，因為未即時告知夥伴尤秋興女兒最新的回程班機及機場，導致要給小孩驚喜的尤叔叔跑錯機場，特別準備的小禮物跟小花束也無法第一時間送出，讓尤秋興哭笑不得的說：「誇張耶！不要怕，不會跟你搶女兒啦！」