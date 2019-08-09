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姜丹尼爾被爆機場放閃！　志效織圍巾送他⋯TWICE也有同款

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣偶像姜丹尼爾8月認愛TWICE志效，兩人去年底透過2AM瑟雍牽線認識，進一步交往。隨著戀愛幕後接續被曝光，網友也挖出更多蛛絲馬跡，有人發現他去年12月圍著一條灰色圍巾，疑似就是志效親手織成的「定情物」，志效擅於編織，也送了TWICE成員相似的圍巾，戀情早在去年底便開花。

▲▼姜丹尼爾被爆機場放閃！　志效織圍巾送他⋯TWICE也有同款（圖／翻攝自OSEN、TWICE IG、韓網論壇）

▲姜丹尼爾被爆去年機場戴的圍巾是志效所織。（圖／翻攝自OSEN）

▲TWICE成員也有同款。（圖／翻攝自OSEN、TWICE IG、韓網論壇）

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▲TWICE子瑜也有同款。（圖／翻攝自TWICE IG）

姜丹尼爾曾於2018年12月11日帶著一條棕灰色的手織圍巾現身金蒲機場，當時與Wanna One準備飛往香港參加MAMA頒獎典禮，巧的是，TWICE子瑜在去年底11月也貼出志效織的灰色圍巾，經過粉絲多重比對，他的圍巾被懷疑也是自於女友志效之手。

▲志效時常織圍巾給成員，姜丹尼爾身上的圍巾被爆也是她織的。（圖／翻攝自韓網論壇）

▲志效時常織圍巾給成員，姜丹尼爾身上的圍巾被爆也是她織的。（圖／翻攝自韓網論壇

事實上，志效與Mina擅於編織，常在TWICE官方釋出的幕後花絮織圍巾，成員身上穿戴的圍巾、毛帽，部分都是兩人親手所做。如今，姜丹尼爾也被掀出兩人疑似「圍巾傳愛」，引起粉絲不滿。

姜丹尼爾、志效認愛以來，各種評論四起，姜丹尼爾9日透過公司強硬發聲，網路上的惡性留言已對他造成傷害，決定不寬怒涉及人身攻擊的言論，將以毀損名譽罪名提出告訴。

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