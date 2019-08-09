瓜哥一通電話「放生阿翔」　謝忻神隱74天確定「這一天」復出

記者蕭雅玲／台北報導

謝忻和阿翔爆出不倫戀遭經紀公司全面停工後，日前傳出兩人有可能在本月24日與胡瓜（瓜哥）一起出席公益募款餐會合體，主辦的十方啟能中心游主任證實：「謝忻繼102、105年主持募款餐會後，前天瓜哥也電話告知，謝忻確定會出席再接主持棒！」而原本要一起出席的阿翔則因故不克出席，兩人合體確定破局！

▲謝欣阿翔不倫戀後合體破局。（圖／翻攝自Facebook／謝忻、阿翔）

謝忻在神隱74天後，將在8月24日復出主持公益活動，主辦的十方啟能中心表示，募款餐會是每三年舉辦一次，今年活動早在去年12月就跟胡瓜敲定，游主任表示：「中心募款活動是每三年舉辦一次，瓜哥每年都會義不容辭幫我們找藝人來，由於往年都是由謝忻擔任主持人，今年當然很希望她能再接主持棒，所以前天接到瓜哥電話，確定會出席我們也很感恩。」

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▲謝忻確定8月24日復出主持公益活動。（圖／翻攝自謝忻臉書）

游主任透露，往年參與募款餐會活動藝人都是無籌演出，今年出席人數更從5人暴增到13人，在上個月爆出謝忻與阿翔不倫戀的新聞後，還一度擔心藝人出席會生變，「沒想到人在國外的謝忻，還是願意出席，站在我們的立場除了歡迎，高興都來不及。」

