董事長樂團前進首爾演出！　「3組樂團」嗨唱台灣之夜

記者關韶文／台北報導

文化部影視及流行音樂產業局近年來積極選薦樂團參演國際音樂節，今年更一次前進韓國三大音樂節：釜山音樂節、仁川音樂節、ZANDARI FESTA，8日晚上在首爾channel 1969舉辦「臺灣之夜」，由董事長樂團、八十八顆芭樂籽、美秀集團輪番演出。

繼7月底台客電力公司成功征服釜山音樂節，本周末由董事長樂團、八十八顆芭樂籽、美秀集團、草屯囝仔登上仁川音樂節舞台，董事長樂團更偕同草屯囝仔在主舞台表演。

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▲▼董事長樂團、八十八顆芭樂籽、美秀集團前進首爾演出。（圖／新視紀整合行銷提供）

為讓臺灣樂團本次登韓演出成功，前期安排演出樂團歌曲於韓國六大數位平台上架：Melon、genie、Bugs!、Mnet、soribada、Naver，並在韓國超過8,000萬下載次數、最夯的Vlive娛樂平台設立臺灣音樂頻道T-One Music，每每直播都登上Vlive以及韓國最大網站Naver首頁推薦，成功行銷臺灣樂團與藝人。

這次赴韓演出共有3個韓國音樂節、7組臺灣樂團，演出陣容浩大引起韓國媒體關注，除獲Naver、genie、京畿日報等媒體報導，首次在韓國舉辦的「臺灣之夜」更受到仁川音樂節高規格接待，於首爾最夯表演場所channel 1969舉辦，由董事長樂團、八十八顆芭樂籽、美秀集團接力演出，獲得觀眾熱烈反應，成功打響臺灣樂團演出實力口碑。

董事長樂團表示，歌單的安排最傷腦筋，有鑑於越在地越國際，希望透過融合臺灣傳統文化的歌曲，展現臺灣音樂的多元化。而國際音樂節經驗豐富的八十八顆芭樂籽則是安排一串超嗨歌曲，主唱阿強表示，「現場需要激起腎上腺素的歌曲，情緒對了，音樂對了，語言隔閡就不是問題了。」

