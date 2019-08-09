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交到這3星座女快求婚！　「處女人妻手段超高明」：每個男人搶著要

記者田暐瑋／綜合報導

男人心中都夢想著老婆要賢慧溫柔，最好是「出得了廳堂，進得了廚房」，但要當個好老婆其實並不容易，不只要照顧老公和孩子，連外表都要好好打扮，星座專家就分析3種星座的女人在婚姻裡可以面面俱到，是標準的完美嬌妻，如果遇上了就趕快求婚吧！

星座專家Amanda在《命運好好玩》分析前3名好老婆星座，可以從太陽、月亮、水星來看有沒有上榜。第3名是天秤座，要求「面面均衡，才是完美」，天秤女生婚後還是很注重自己形象，不管再忙碌都會打扮好，只求在老公面前維持完美模樣。

▲3星座人妻。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲天秤座。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

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第2名是獅子座，「自我要求，標準很高」，在婚姻關係裡希望自己的表現能讓老公在外有面子，假使家事排山倒海而來，她還是會咬牙一肩扛起，寧可熬夜也會把所有事情打點好，讓老公覺得娶到了「萬能老婆」，可以完全放鬆，這才是獅子女認為盡到太太的責任。

▲3星座人妻。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲獅子座。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

冠軍則是處女座，「生活起居，事事周到」，對生活中大大小小的事情都會注意到，細到連夫家家人的生日都會提前準備，且還會在生活中默默地潛移默化，不知不覺把自己的習慣投入到生活每個細節，引導老公變成自己希望的模樣，手段相當厲害。

▲3星座人妻。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲處女座。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲3星座人妻。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲3星座人妻。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

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