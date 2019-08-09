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安俊朋摩鐵坐按摩椅好害羞！　撲倒陽靚瞬間：有曖昧感覺

記者李欣容／台北報導

陽靚在電視劇《男神時代》中飾演執行長，一直是女強人形象的她其實暗戀謝佳見多年，告白不成傷心買醉，被安俊朋帶到摩鐵休息，在拍這場戲時，安俊朋說，「當下直接臉紅了，真的有害羞的感覺。」

▲▼ 陽靚醉到不醒人事 。（圖／東森提供）

▲陽靚、安俊朋不小心親到 。（圖／東森提供）

劇情設定陽靚在摩鐵裡不小心被安俊朋撲倒，安俊朋表示，「我那天真的超緊張的，但一開拍我跟陽靚對望的時候，有一切都靜止的感覺，那瞬間非常曖昧，而且劇情還安排我要坐在按摩椅上面，我當下直接臉紅了，真的有尷尬害羞的感覺。」

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▲▼ 陽靚醉到不醒人事 。（圖／東森提供）

▲陽靚醉到不醒人事 。（圖／東森提供）

陽靚笑說，「我們倒下時，他要很剛好的親到我臉頰，我們還要算好時間、對準角度來回練習，拍攝時都覺得像在拍動作片了。」且當安俊朋坐在按摩椅上的時候，全場都笑翻，「還好我是醉了閉著眼睛的狀態，不然我真的會NG笑場。」

▲▼ 陽靚醉到不醒人事 。（圖／東森提供）

▲安俊朋見陽靚喝醉不知所措。（圖／東森提供）

這兩天正逢強颱利其馬撲台，因接了新戲，兩天都需要出門排練的陽靚呼籲大家出門要小心，謝佳見也說，「這兩天只要一有地震或大風雨，我都立刻確認我的狗女兒uni的狀況，結果牠比我還淡定。」台視、東森《男神時代》每週六晚間十點於台視，每週日晚間十點於東森綜合台播出。

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男神時代, 安俊朋, 陽靚

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