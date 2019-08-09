劉以豪被封「死不開口」　《比悲傷》讓他變成發片歌手！

記者關韶文／台北報導

劉以豪以歌手身分，7日到Hit Fm聯播網「OH夜DJ」Waa魏如萱節目宣傳個人首支單曲《有一種悲傷》，劉以豪演出電影《比悲傷更悲傷的故事》人氣飆高，如今演而優則唱，加盟何樂音樂跨足音樂領域，重新詮釋電影主題曲。

魏如萱稱讚劉以豪唱的非常好，甚至要求劉以豪先不要說話，兩人仔細聆聽劉以豪的歌聲，Waa魏如萱剛開始聽到這首歌時為之驚豔，「這就是劉以豪的聲音嗎？劉以豪歌聲被Waa魏如萱肯定讓他非常開心也很害羞。」劉以豪笑說，「以前玩樂團時，我被封為死不開口的劉以豪，歌唱對我來說是個障礙，很怕開口唱歌，但不少歌迷很喜歡他在電影唱的片段，敲碗希望有完整版，所以他我著陳建騏老師來完成這首歌。」

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▲▼劉以豪以歌手身份上魏如萱節目，陳建騏驚喜端蛋糕出現。（圖／Hit Fm聯播網提供）

劉以豪提到，強調自己是「歌手」來宣傳單曲，一方面也是增加自己唱歌自信，因為上了歌唱課才知道原來唱歌有這麼多的技巧，像是裝飾音、滑音這些專業的領域，他不大了解，魏如萱則認為，」劉以豪是用心在唱歌的人，即使沒有太多的技巧，但這樣的聲音很真誠。」

節目訪談到一半，魏如萱突然神秘的跟劉以豪說，你看你後面，讓劉以豪惶恐，「該不會後面有什麼東西吧？」一轉過頭，看到陳建騏老師拿著生日蛋糕現身，7日七夕情人節這天也剛好是劉以豪農曆生日，劉以豪看到建騏老師帶來的驚喜，嚇一大跳從椅子上站起來，大呼太感動了！現場也一同唱生日快樂歌替劉以豪慶生，劉以豪也許願祝大家身體健康，工作開心天天快樂！



