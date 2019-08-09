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《玩很大》邀到「4大偶像團體」成員！　這組解散17年…合體網嗨了

記者劉宜庭／綜合報導

《綜藝玩很大》自播出後話題不斷，除了遊戲關卡新奇有趣，每集的來賓也備受矚目。近來節目飛往日本福島出外景，9日透過官方IG帳號曝光最新嘉賓，一字排開全是來自偶像團體的成員，超強陣容令粉絲興奮不已，掀起熱烈討論。

▲《綜藝玩很大》近來飛往日本福島錄影。（圖／翻攝自《綜藝玩很大》IG）

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▲《綜藝玩很大》近來飛往日本福島錄影。（圖／翻攝自小鬼、《綜藝玩很大》IG）

花絮大合照中，黑隊有前男團「丸子」成員小鬼（黃鴻升）及綠茶（林埈永），以及女團Popu Lady中的大元（林盈臻）和寶兒（吳昀廷）；黃隊則是團體Energy的坤達、阿弟（蕭景鴻），以及前女團「4 In Love」的黃小柔、張棋惠所組成，一字排開全來自團體，就連身為紅隊的吳宗憲，也是「咻比嘟嘩」的成員之一。

▲黑隊有大元（左起）、小鬼、寶兒、綠茶。（圖／翻攝自小鬼IG）

▲黑隊由大元（左起）、小鬼、寶兒、綠茶所組成。（圖／翻攝自小鬼IG）

▲黃隊有黃小柔（左起）、張棋惠、坤達、阿弟。（圖／翻攝自黃小柔IG）

▲黃隊有黃小柔（左起）、張棋惠、坤達、阿弟。（圖／翻攝自黃小柔IG）

雖然4 In Love、丸子及Energy，已經分別於2002年、2005年、2009年解散，但團員之間的感情依舊相當好。這次登上《玩很大》，坤達擔任黃隊隊長，坦言好久沒來有些興奮，面對這次嘉賓陣容，也忍不住笑說，「這分隊有趣了。」寶兒則留言形容，「團體對團體的硬戰。」

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