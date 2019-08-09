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黃明志預測「第二首破億神曲」將誕生　蕭敬騰神助攻！

記者關韶文／台北報導

強強聯手由黃明志、蕭敬騰攜手合作的歌曲《流浪狗》為浪浪發聲獲得廣大的迴響，網友們預測這將會是黃明志繼《漂向北方》之後又一首即將破億觀看率的代表作，甚至已經提前獻上祝賀：「恭喜Namewee第二首破億歌曲誕生！」

黃明志有感分享，自己也覺得這首歌會破億點擊，因為這幾天不知道是不是鬼月的關係，連續幾天好多「孤魂野狗」都來夢中道謝，夢裡頭就是很無辜的眼神在流淚，之前自己是很少做夢的，醒來之後有聽過「狗來旺」這句話覺得很有感。

▲▼黃明志,蕭敬騰。（圖／亞洲通文創提供）

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▲▼黃明志、蕭敬騰新歌獲得好評。（圖／亞洲通文創提供）

▲▼黃明志,蕭敬騰。（圖／亞洲通文創提供）

此外，蕭敬騰愛護及關心流浪動物，自家豪宅也養了6隻流浪狗4隻流浪貓。針對這次《流浪狗》的合作，黃明志相當感謝老蕭力挺，「寫這首歌時，就在想我要找一把很合適的聲音來唱，我找了蕭敬騰是因爲他平時就有在幫助流浪動物和收容中心」，他以著老蕭的身份、做過的事情，以及一把合適這首歌的聲音量身製作，而老蕭第一時間就允諾：「接受邀請的原因跟歌無關，跟黃明志的理念有關，歌不是重點，重點的是我們的心。」

救助流浪動物是一條漫長的路，雖然是在做公益為社會獻力，但兩人偶會受到酸民們的質問「人都不夠資源用了，人有很多孤兒老人殘障人士乞丐，人不幫，幫狗幹嘛？」老蕭回應：「我本身不只是幫動物，我也幫老人，弱勢家庭，孩童。不需要去探討爲什麽，因爲我們做的是公益，做愛心，我們做我們想做的事和我們能力範圍能做到的事，並不是說哪裡有缺口我們就必須往哪裡去填。」


 

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