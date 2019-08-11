台灣電影下半年「5個月18部片」　《返校》、《第九分局》靈異拚場

記者洪文／綜合報導

台灣電影2019年至今7個月，只有《寒單》、《老大人》等6部電影上映，如今《玩命關頭：特別行動》上映之後，形同宣告好萊塢暑假檔期正式結束，接下來5個月台灣電影，預計18部片（不含紀錄片、動畫片）接力上映，包括青春熱血片、恐怖片、賽車片或是喜劇片各種題材包羅萬象，期望帶給台灣觀眾「更接地氣」的多元選擇。

▲《返校》劇照。（圖／華納兄弟、牽猴子提供）



自從《紅衣小女孩》之後，台灣電影在靈異、懸疑類型推陳出新。莊凱勛、邵雨薇懸疑新片《緝魔》圍繞在「無頭女屍命案」噱頭十足；邱澤、温貞菱新片《第九分局》以「抓鬼秘密組織」加入台灣在地文化，結合驚悚靈異、懸疑與幽默，打造猶如台版《MIB星際戰警》，而《返校》則是改編自台灣暢銷恐怖電玩遊戲，劇情、場景、美術、造型、年代感、演員、音樂都相當考究。

請繼續往下閱讀...

▲《第九分局》劇照。（圖／甲上提供）



適合好友、情侶約會、全家觀賞的喜劇、愛情類型亦不少，仍是近年來台灣電影票房主力。邱澤在喜劇新片《江湖無難事》完全顛覆形象成為台客，類似《一屍到底》般的各種拍攝狀況，荒謬、搞笑到了極點；而愛情片則有《陪你很久很久》以從小大到如膠似漆的青梅竹馬，成長過程一路「陪伴」關係卻始終沒進展的故事，幽默又催淚。

▲《江湖無難事》劇照。（圖／華映提供）



今年也有許多暖心、催淚的電影，把台灣在地故事說出來。藍正龍執導、徐譽庭編劇的《傻傻愛你，傻傻愛我》以「喜憨兒」視角看世界溫暖動人；王識賢主演的《樂園》改編自台灣真實故事，原型人物許有勝沉淪毒海30年，後來開辦農場重返社會的勵志故事。《我的靈魂是愛做的》則以高中公民老師與有婦之夫的地下同志戀情為題材，見證台灣同婚歷程的縮影。

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）



以前很少出現的運動、商戰題材的類型電影，如今也有全新突破。《逆光飛翔》導演張榮吉籌備7年打造《下半場》精準還原HBL籃球賽事場面，片中兩兄弟、隊友之間的情感真摯，逼出觀眾淚水；曾志偉、葉如芬聯手監製全球首部區塊鏈電影《聖人大盜》，猶如「商戰版的《無間道》」；還有周杰倫監製、昆凌主演《叱咤風雲》，斥資3億打造亞洲首部高規格職業賽車電影，規模堪稱近年之最。

▲《聖人大盜》劇照。（圖／双喜提供）



今年除了趙德胤新片《灼人秘密》入圍坎城影展，還有即將在下半年國際影展發光的大片。張作驥睽違4年新片《那個我最親愛的陌生人》靈感來自導演自身照料失智症母親的真實故事，呂雪鳳片中照料失智症老公令人催淚；鍾孟宏睽違3年交出《陽光普照》聚焦在小兒子被送入少年觀護所發生的家庭變故，另有台北電影節獲獎的《大餓》、《野雀之詩》將在下半年上映。

▲《那個我最親愛的陌生人》劇照。（圖／海鵬提供）



【2019下半年台灣電影片單】

《緝魔》

上映日期：8月16日

導演：盧豐淵

主演：莊凱勛、邵雨薇、傅孟柏、吳翔震

《下半場》

上映日期：8月23日

導演：《逆光飛翔》張榮吉

主演：范少勳、朱軒洋、吳大維、段鈞豪

《第九分局》

上映日期：8月29日

導演：王鼎霖

主演：邱澤、温貞菱、澎恰恰、劉奕兒

《最乖巧的殺人犯》

上映日期：8月30日

導演：《引爆點》莊景燊

主演：黃河、王真琳

《致親愛的孤獨者》

上映日期：9月6日

導演：練建宏、廖哲毅、于瑋珊

主演：姚淳耀、劉冠廷、張寗、謝欣蔚、李雪、鍾政均、林恩慈、駱以軍

《返校》

上映日期：9月20日

導演：徐漢強

主演：王淨、傅孟柏、曾敬驊

《聖人大盜》

上映日期：10月18日

導演：徐嘉凱

主演：賴雅妍、曹晏豪、曾之喬、巫建和、侯彥西、高英軒、路斯明、曾志偉

《江湖無難事》

上映日期：10月18日

導演：《愛的麵包魂》高炳權

主演：邱澤、龍邵華、姚以緹、黃迪揚、顏正國、梁赫群、林育品（阿喜）、黃尚禾、吳震亞

《陪你很久很久》

（原名：《九餅、薄荷與夏天》）

上映日期：10月25日

導演：賴孟傑

主演：李淳、邵雨薇、蔡瑞雪

《樂園》

上映日期：暫定10月

導演：《粽邪》廖士涵

主演：王識賢、原騰、陳澤耀

《陽光普照》

上映日期：暫定10月底

導演：鍾孟宏

主演：陳以文、柯淑勤、巫建和、劉冠廷

《大餓》

上映日期：暫定10月底

導演：謝沛如

主演：蔡嘉茵、張耀仁、柯淑勤、謝祖武

《我的靈魂是愛做的》

上映日期：暫定10月底

導演：陳敏郎

主演：邱志宇、張晉豪、何子華、張詩盈

《傻傻愛你，傻傻愛我》

上映日期：11月1日

導演：藍正龍

主演：蔡佳宏、恬妞、藍正龍、郭書瑤、陳竹昇、張庭瑚

《那個我最親愛的陌生人》

上映日期：暫定年底上映

導演：張作驥

主演：呂雪鳳、張曉雄、李夢、楊靚、邱志宇、蘇老師

《叱咤風雲》

上映日期：暫定年底上映

監製：周杰倫

導演：陳奕先

主演：昆凌、曹佑寧、范逸臣、柯有倫、高英軒

《野雀之詩》

上映日期：暫定年底上映

導演：施立

主演：李亦捷、夏騰宏、游安順、陳淑芳、高於夏

《蚵豐村》

上映日期：暫定年底上映

導演：林龍吟

主演：喜翔、林禹緒、陳莘太