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台灣電影下半年「5個月18部片」　《返校》、《第九分局》靈異拚場

記者洪文／綜合報導

台灣電影2019年至今7個月，只有《寒單》、《老大人》等6部電影上映，如今《玩命關頭：特別行動》上映之後，形同宣告好萊塢暑假檔期正式結束，接下來5個月台灣電影，預計18部片（不含紀錄片、動畫片）接力上映，包括青春熱血片、恐怖片、賽車片或是喜劇片各種題材包羅萬象，期望帶給台灣觀眾「更接地氣」的多元選擇。

▲▼《返校》王淨與曾敬驊分飾方芮欣、魏仲廷。（圖／牽猴子提供）

▲《返校》劇照。（圖／華納兄弟、牽猴子提供）

自從《紅衣小女孩》之後，台灣電影在靈異、懸疑類型推陳出新。莊凱勛、邵雨薇懸疑新片《緝魔》圍繞在「無頭女屍命案」噱頭十足；邱澤、温貞菱新片《第九分局》以「抓鬼秘密組織」加入台灣在地文化，結合驚悚靈異、懸疑與幽默，打造猶如台版《MIB星際戰警》，而《返校》則是改編自台灣暢銷恐怖電玩遊戲，劇情、場景、美術、造型、年代感、演員、音樂都相當考究。

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▲▼《第九分局》邱澤、澎恰恰、温貞菱、劉奕兒。（圖／甲上提供）

▲《第九分局》劇照。（圖／甲上提供）

適合好友、情侶約會、全家觀賞的喜劇、愛情類型亦不少，仍是近年來台灣電影票房主力。邱澤在喜劇新片《江湖無難事》完全顛覆形象成為台客，類似《一屍到底》般的各種拍攝狀況，荒謬、搞笑到了極點；而愛情片則有《陪你很久很久》以從小大到如膠似漆的青梅竹馬，成長過程一路「陪伴」關係卻始終沒進展的故事，幽默又催淚。

▲▼邱澤、黃迪揚《江湖無難事》劇照。（圖／華映提供）

▲《江湖無難事》劇照。（圖／華映提供）

今年也有許多暖心、催淚的電影，把台灣在地故事說出來。藍正龍執導、徐譽庭編劇的《傻傻愛你，傻傻愛我》以「喜憨兒」視角看世界溫暖動人；王識賢主演的《樂園》改編自台灣真實故事，原型人物許有勝沉淪毒海30年，後來開辦農場重返社會的勵志故事。《我的靈魂是愛做的》則以高中公民老師與有婦之夫的地下同志戀情為題材，見證台灣同婚歷程的縮影。

▲▼《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

以前很少出現的運動、商戰題材的類型電影，如今也有全新突破。《逆光飛翔》導演張榮吉籌備7年打造《下半場》精準還原HBL籃球賽事場面，片中兩兄弟、隊友之間的情感真摯，逼出觀眾淚水；曾志偉、葉如芬聯手監製全球首部區塊鏈電影《聖人大盜》，猶如「商戰版的《無間道》」；還有周杰倫監製、昆凌主演《叱咤風雲》，斥資3億打造亞洲首部高規格職業賽車電影，規模堪稱近年之最。

▲▼《聖人大盜》曾志偉、賴雅妍、曹晏豪、曾之喬。（圖／双喜提供）

▲《聖人大盜》劇照。（圖／双喜提供）

今年除了趙德胤新片《灼人秘密》入圍坎城影展，還有即將在下半年國際影展發光的大片。張作驥睽違4年新片《那個我最親愛的陌生人》靈感來自導演自身照料失智症母親的真實故事，呂雪鳳片中照料失智症老公令人催淚；鍾孟宏睽違3年交出《陽光普照》聚焦在小兒子被送入少年觀護所發生的家庭變故，另有台北電影節獲獎的《大餓》、《野雀之詩》將在下半年上映。

▲▼《那個我最親愛的陌生人》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《那個我最親愛的陌生人》劇照。（圖／海鵬提供）

【2019下半年台灣電影片單】

《緝魔》
 上映日期：8月16日
導演：盧豐淵
主演：莊凱勛、邵雨薇、傅孟柏、吳翔震

▲▼《緝魔》。（圖／華映娛樂）

《下半場》
 上映日期：8月23日
導演：《逆光飛翔》張榮吉
主演：范少勳、朱軒洋、吳大維、段鈞豪

▲▼《下半場》劇照。（圖／逆光電影、華納兄弟提供）

《第九分局》
 上映日期：8月29日
導演：王鼎霖
主演：邱澤、温貞菱、澎恰恰、劉奕兒

▲▼《第九分局》邱澤、導演王鼎霖、監製王鈞。（圖／甲上提供）

《最乖巧的殺人犯》
 上映日期：8月30日
導演：《引爆點》莊景燊
主演：黃河、王真琳

▲▼黃河《最乖巧的殺人犯》劇照。（圖／安澤映畫提供）

《致親愛的孤獨者》
上映日期：9月6日
導演：練建宏、廖哲毅、于瑋珊
主演：姚淳耀、劉冠廷、張寗、謝欣蔚、李雪、鍾政均、林恩慈、駱以軍

▲▼《2923》劇照。（圖／台北電影節提供）

《返校》
 上映日期：9月20日
導演：徐漢強
主演：王淨、傅孟柏、曾敬驊

▲▼《返校》王淨、曾敬驊。（圖／影一製作所股份有限公司提供）

《聖人大盜》
 上映日期：10月18日
導演：徐嘉凱
主演：賴雅妍、曹晏豪、曾之喬、巫建和、侯彥西、高英軒、路斯明、曾志偉

▲▼《聖人大盜》曾志偉、賴雅妍、曹晏豪、曾之喬。（圖／双喜提供）

《江湖無難事》
 上映日期：10月18日
導演：《愛的麵包魂》高炳權
主演：邱澤、龍邵華、姚以緹、黃迪揚、顏正國、梁赫群、林育品（阿喜）、黃尚禾、吳震亞

▲▼《江湖無難事》劇照。（圖／華映提供）

《陪你很久很久》
 （原名：《九餅、薄荷與夏天》）
上映日期：10月25日
導演：賴孟傑
主演：李淳、邵雨薇、蔡瑞雪

▲▼李淳、邵雨薇《陪你很久很久》劇照。（圖／威視提供）

《樂園》
 上映日期：暫定10月
導演：《粽邪》廖士涵
主演：王識賢、原騰、陳澤耀

▲▼王識賢《樂園》劇照。（圖／mm2提供）

《陽光普照》
 上映日期：暫定10月底
導演：鍾孟宏
主演：陳以文、柯淑勤、巫建和、劉冠廷

▲▼《陽光普照》劇照 。（圖／翻攝自華文創官網）

《大餓》
 上映日期：暫定10月底
導演：謝沛如
主演：蔡嘉茵、張耀仁、柯淑勤、謝祖武

▲▼台北電影節早鳥票開賣，《大餓》、《野雀之詩》、《灼人秘密》、《地久天長》、《看似平凡的故事》、《我身記憶》。（圖／台北電影節提供）

《我的靈魂是愛做的》
 上映日期：暫定10月底
導演：陳敏郎
主演：邱志宇、張晉豪、何子華、張詩盈

▲▼ 「Tony」邱志宇《我的靈魂是愛做的》劇照 。（圖／海鵬提供）

《傻傻愛你，傻傻愛我》
 上映日期：11月1日
導演：藍正龍
主演：蔡佳宏、恬妞、藍正龍、郭書瑤、陳竹昇、張庭瑚

▲▼《傻傻愛你，傻傻愛我》劇照。（圖／華映提供）

《那個我最親愛的陌生人》
 上映日期：暫定年底上映
導演：張作驥
主演：呂雪鳳、張曉雄、李夢、楊靚、邱志宇、蘇老師

▲▼《那個我最親愛的陌生人》劇照。（圖／海鵬提供）

《叱咤風雲》
上映日期：暫定年底上映
監製：周杰倫
導演：陳奕先
主演：昆凌、曹佑寧、范逸臣、柯有倫、高英軒

▲▼昆凌《叱咤風雲》劇照。（圖／創映電影提供）

《野雀之詩》
 上映日期：暫定年底上映
導演：施立
主演：李亦捷、夏騰宏、游安順、陳淑芳、高於夏

▲▼台北電影節早鳥票開賣，《大餓》、《野雀之詩》、《灼人秘密》、《地久天長》、《看似平凡的故事》、《我身記憶》。（圖／台北電影節提供）

《蚵豐村》
 上映日期：暫定年底上映
導演：林龍吟
主演：喜翔、林禹緒、陳莘太

▲▼台北電影節片單，李淳、邵雨薇《陪你很久很久》；藍正龍、郭書瑤《傻傻愛你，傻傻愛我》；喜翔《蚵豐村》；廖克發《還有一些樹》《漂流廚房》；《未來無恙》；《颱風》；周姮吟、丁強《島嶼雲煙》；《初潮》；鄭有傑《陽關太平》；《伊卡洛斯》；《孿生》；游安順《釣客》；李雪《破窗效應》；《踮腳尖》。（圖／台北電影節提供）

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