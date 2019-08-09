吳青峰登上「古巴哈瓦那」當地新聞！　一個冰雕成為創舉

記者關韶文／台北報導

吳青峰《太空》MV電影首映因利奇馬颱風攪局而取消，該MV為青峰首度挑戰自我體能極限，於製片團隊量身特製的大型冰雕中，進行長時間非人道的拍攝，每一個鏡頭，青峰都必須鑽入人型冰雕中，前胸貼後背的冰凍狀況下進行拍攝工作，可說是吃盡了苦頭。

▲▼吳青峰拍攝新歌MV。（圖／環球提供）

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為了展現歌曲意境以及雙關語，青峰與旅美導演洪詩婷不斷討論MV拍攝內容，最後青峰選定導演大膽提案，於台北、古巴二地拍攝類記錄片式MV，決議以人型冰塊包覆青峰，記錄青峰於冰塊中一起完好到融冰瓦解的過程；此外，也挑戰把同樣的拍攝複製於古巴「哈瓦那」，在一個人們沒有見過冰塊的環境中，記錄古巴當地人與青峰冰雕互動的過程。

▲▼吳青峰引來古巴當地民眾圍觀。（圖／環球提供）

導演這次為了用紀錄片的方式講述《太空》ＭＶ，更長途跋涉，親自帶著團隊和製冰師傅來到「極熱」的世界－古巴首都哈瓦那，團隊抵達哈瓦那後，在缺乏物資以及沒有通訊網路的環境下，於當地進行二個星期拍攝工作，有趣的是，古巴當地長年如夏，據記錄，居民上次見到這麼大的冰塊已是12年前，青峰冰雕因此造成市民圍觀，也登上了哈瓦那當地新聞。

為了製造青峰人型冰雕，製作團隊從掃瞄青峰3D立體模型開始，過程也相當不簡單，因為青峰必須要維持一個擁抱的姿勢3個小時不能動，連呼吸都被要求越微弱越好，否則電腦無法讀取精細的身形資料。看到MV成品後的青峰也感性的謝謝導演用極冷與極熱的紀錄片形式來呈現，直說：「很多東西都像是我應該要去面對的冰，心裡的冰塊也會跟著融化。」

