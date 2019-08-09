野生周慧敏！民眾搭捷運捕捉女神　爽喊：等等要去買樂透

記者關韶文／台北報導

野生周慧敏搭捷運！周慧敏來台舉辦《一萬天荒愛未老》出道30週年演唱會，碰上利奇馬颱風來襲，於是提前一天抵達台灣，特別撥空搭捷運觀光，還重遊了《等一個人咖啡》拍攝地，其實她四月來台宣傳時就透露，最想在台北體驗的行程是坐捷運！

▲▼周慧敏開心體驗搭捷運。（圖／寬宏藝術／福茂唱片提供）

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周敏慧回憶往事，「以前來台灣宣傳的時候，台北還沒有捷運，現在捷運已經四通八達了，就一直很想坐坐看。」因為她正要去台北小巨蛋，便決定提前下車，從松江南京站坐兩站，到台北小巨蛋，得知捷運有台北小巨蛋站，她笑說：「好方便哦，這樣大家都搭捷運來看演唱會！」

▲▼周慧敏提前一天抵達台灣。（圖／寬宏藝術／福茂唱片提供）

周慧敏一踏進捷運站就很興奮，像小朋友一樣吵著連買票都要自己來，在工作人員指導下，她從看地圖、確認價格到投幣，按步驟買好票，開心的把票發給大家，才發現少買了自己的票，笑翻全場，出糗的她立刻手刀衝回售票口再買一次，速度之快完全沒偶包。

隨後她滿懷期待地等車上車，在車廂裡東張西望，民眾認出她，大半都保持禮貌的距離，微笑望著仙女降臨捷運車廂，她發現站與站的行車距離大約只要3分鐘，直說：「好快哦！」到了台北小巨蛋站，她超開心，下車之際，熱情的民眾開口問她：「是周慧敏嗎？」周慧敏點頭親切回應打招呼，讓民眾興奮大喊：「我等等出站要去買樂透！」