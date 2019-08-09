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Lulu金曲獎前17天「分心做別的事」　旁邊竟是盧廣仲！

記者關韶文／台北報導

LuLu黃路梓茵推出最新單曲《巴豆痛》，這首歌靈感竟是「金曲獎」，特別邀請盧廣仲共同創作，將這個再日常不過的主題轉化成一首輕快搖滾曲風的台語歌，由廣仲譜曲、LuLu填詞，幻化成一首輕鬆卻又能振奮人心的曲風。

從小到大，LuLu只要緊張肚子就會超痛，從國小害怕躲避球、國高中一聽到段考，當然還有步入職場後成為主持人。她首挑大樑接下主持金曲獎頒獎典禮，更可說是「巴豆痛」之路的巔峰，她表示，「那陣子只要有人講到金曲獎，或是譬如說川哥，或是金曲30，或是6月29，這幾個關鍵字，我就會肚子一陣痛。」

▲▼lulu,盧廣仲。（圖／環球提供）

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▲▼盧廣仲為Lulu量身打造新單曲。（圖／環球提供）

▲▼lulu,盧廣仲。（圖／環球提供）

於是LuLu最新單曲《巴豆痛》誕生了！發想就是主持金曲奬而來，她邀請盧廣仲一起討論這個獨特的主題，兩人共同討論創作，將這個再日常不過的主題轉化成一首輕快搖滾曲風的台語歌。

工作滿檔的兩人，抽空在金曲獎前倒數17天進錄音室錄音，LuLu形容唱起來很有感覺，但心裡也忐忑不安，擔心金曲獎是否主持得好，盧廣仲連忙安慰LuLu，不管好或壞《巴豆痛》這首歌都會帶來滿滿的正能量！

正如同LuLu創作這首歌的理念，希望送給跟她一樣一緊張就肚子痛的人，「希望大家在面臨自己覺得無法跨越的關卡時，這首歌可以為你分擔解憂，她也跟大家一樣會肚子痛，我們都會越痛越勇健的！」


 

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lulu, 金曲獎, 盧廣仲

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