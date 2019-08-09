梁鉉錫再爆美國濫賭！勝利也輸3千萬　YG放棄2人「撇清關係」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓前YG社長梁鉉錫（梁賢碩）性招待疑雲還未解開，近日又被韓媒爆出，他涉嫌海外賭博，在美國拉斯維加斯賭場身為VIP客人，至少出入該場所11次，曾經輸了韓幣6億（約台幣1550萬），且每次下注金額最高26萬，他旗下的前藝人勝利也是該賭場的VIP常客，輸了韓幣13億（約3400萬），警方現已掌握證據，不久將會傳喚兩人。

▲▼梁鉉錫、勝利都涉嫌海外賭博。（圖／翻攝自JTBC）



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根據《NewsRoom》報導，梁鉉錫被挖出涉嫌海外賭博，多次出入美國拉斯維加斯MGM酒店賭場，他曾經砸金買了籌碼韓幣10億，最後輸了韓幣6億元；勝利也是同個賭場的VIP客人，他被爆料玩百家樂（賭博遊戲）買籌碼韓幣20億輸了韓幣13億，兩人每次下注最少都是韓幣300萬起跳，最多韓幣1000萬（約台幣26萬）。

▲梁鉉錫、勝利不久後會被警察傳喚。（圖／翻攝自JTBC）



據爆料者表示，這種賭博每下注一次就容易大贏也容易大輸，輸贏至少都是美金10萬、20萬起跳。警察通過美國已經獲取楊賢碩與勝利在當地的賭博次數、下注金額的紀錄，目前已經著手進行調查，不久後就會召喚兩人到案說明。對此，YG完全撇清關係，官方回應「我們也是通過報導才知道此事，沒有任何補充的立場要說。」