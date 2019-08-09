該不該看另一半手機？風田女友一看暴怒⋯他辯：不看就沒事

記者許逸群／台北報導

TVBS《女人我最大》邀請唐綺陽老師來分享12星座的男生什麼地雷不能踩，其中一個地雷的就是「查勤查到發瘋」！風田分享曾被查勤而鬧得不愉快，但他卻認為「不看就沒事了」，不過一旁的孫協志與曾沛慈則不認同他的看法。

▲關於手機查勤，風田認為「不看就沒事了」。（圖／TVBS提供）

風田透露，某任女朋友趁著他睡覺的時候偷看手機，一起床後就被女朋友用嚴肅的表情詢問「你是不是外遇」。風田否認後，女友拿著手機一個一個問這些女生是誰，其中有一個是前女友。風田解釋，當時前女友要搬家，找出了一些他的東西，所以連絡他去拿回，雖然沒有怎麼樣，但女友看到了整個發火。

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針對風田的事件，曾沛慈認為生氣很合理，女朋友看到前女友說有衣服在她那邊，誰會開心？但風田強調「因為妳偷看」、「不看就沒事了」。孫協志則講了一套解決方法：「你要提早讓你女友知道這件事。」但風田說不要偷看不要知道，衣服也拿回來了，事情解決。

▲12星座男分享各自的「地雷」。（圖／TVBS提供）

孫協志表示，他的手機是指紋辨識，就算指紋是另一半的，隨時給對方看手機也可以，意思是這麼坦蕩蕩，希望另一半也不要查勤查這麼兇。唐綺陽老師說，有時候根本不用看手機，只要看對方敢不敢把手機放在桌上人離開，就知道了。