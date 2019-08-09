ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

該不該看另一半手機？風田女友一看暴怒⋯他辯：不看就沒事

記者許逸群／台北報導

TVBS《女人我最大》邀請唐綺陽老師來分享12星座的男生什麼地雷不能踩，其中一個地雷的就是「查勤查到發瘋」！風田分享曾被查勤而鬧得不愉快，但他卻認為「不看就沒事了」，不過一旁的孫協志與曾沛慈則不認同他的看法。

▲風田。（圖／TVBS提供）

▲關於手機查勤，風田認為「不看就沒事了」。（圖／TVBS提供）

風田透露，某任女朋友趁著他睡覺的時候偷看手機，一起床後就被女朋友用嚴肅的表情詢問「你是不是外遇」。風田否認後，女友拿著手機一個一個問這些女生是誰，其中有一個是前女友。風田解釋，當時前女友要搬家，找出了一些他的東西，所以連絡他去拿回，雖然沒有怎麼樣，但女友看到了整個發火。

請繼續往下閱讀...

針對風田的事件，曾沛慈認為生氣很合理，女朋友看到前女友說有衣服在她那邊，誰會開心？但風田強調「因為妳偷看」、「不看就沒事了」。孫協志則講了一套解決方法：「你要提早讓你女友知道這件事。」但風田說不要偷看不要知道，衣服也拿回來了，事情解決。

▲風田。（圖／TVBS提供）

▲12星座男分享各自的「地雷」。（圖／TVBS提供）

孫協志表示，他的手機是指紋辨識，就算指紋是另一半的，隨時給對方看手機也可以，意思是這麼坦蕩蕩，希望另一半也不要查勤查這麼兇。唐綺陽老師說，有時候根本不用看手機，只要看對方敢不敢把手機放在桌上人離開，就知道了。

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

推薦閱讀

游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

楊冪爆熱戀小2歲魏大勛！「穿情侶鞋」遮掩逛街　網認出1特徵：假不了

楊冪爆熱戀小2歲魏大勛！「穿情侶鞋」遮掩逛街　網認出1特徵：假不了

館長攤牌「天價通告費」電爆吳宗憲！　怒砲天王羞辱網紅：算什麼前輩

館長攤牌「天價通告費」電爆吳宗憲！　怒砲天王羞辱網紅：算什麼前輩

星二代接起視訊電話「是彭于晏！」　秒喊話：我單身…男友在旁邊

星二代接起視訊電話「是彭于晏！」　秒喊話：我單身…男友在旁邊

8歲孩童高燒腹痛⋯飛機迫降！　幫翻英文的人竟是「大咖韓團」

8歲孩童高燒腹痛⋯飛機迫降！　幫翻英文的人竟是「大咖韓團」

吳亞馨辣露「Y字豪溝」　低衩深V包不住…傲人雙球跟椰子一樣大！

吳亞馨辣露「Y字豪溝」　低衩深V包不住…傲人雙球跟椰子一樣大！

影／突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

影／突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

國中妹半夜和男同學OO！　2個月沒來…媽暴怒「懷孕了」一看驗完結局臉綠

國中妹半夜和男同學OO！　2個月沒來…媽暴怒「懷孕了」一看驗完結局臉綠

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

楊冪爆熱戀小2歲魏大勛！「穿情侶鞋」遮掩逛街　網認出1特徵：假不了

館長攤牌「天價通告費」電爆吳宗憲！　怒砲天王羞辱網紅：算什麼前輩

星二代接起視訊電話「是彭于晏！」　秒喊話：我單身…男友在旁邊

8歲孩童高燒腹痛⋯飛機迫降！　幫翻英文的人竟是「大咖韓團」

吳亞馨辣露「Y字豪溝」　低衩深V包不住…傲人雙球跟椰子一樣大！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

女人我最大, 風田, 曾沛慈, 孫協志

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Lulu金曲獎前17天「分心做別的事」　旁邊竟是盧廣仲！
  2. 吳采臻170公分「體重不超過50KG」　曝「佛系減肥法」：鹹酥雞照吃！
  3. 巨石強森爆《玩命關頭：特別行動》原本有他！大陸票房總冠軍男星因XX退出
  4. 阿翔謝忻合體破局！公益活動復出「男主角恐缺席」
  5. 梁鉉錫再爆美國濫賭！勝利也輸3千萬　YG放棄2人「撇清關係」
  6. 該不該看另一半手機？風田女友一看暴怒⋯他辯：不看就沒事
  7. 馬俊麟婚姻甜蜜成回憶？　命理師曝「手中紅線」緊牽她
  8. 硬上游否希千萬麥拉倫！　媽寶男被揍收8千超開心…母心疼護兒：坐一下又沒偷
  9. 4歲小周周陪爸打籃球…防守成功「扭屁股慶祝」！　暴風抽高直逼周杰倫臀
  10. 謝佳見躺她大腿甜蜜入睡　羞曝「姿勢喬不攏」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366