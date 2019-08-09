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馬俊麟婚姻甜蜜成回憶？　命理師曝「手中紅線」緊牽她

記者李欣容、林彥君／台北報導

馬俊麟老婆梁敏婷在父親節時分享全家福照，一家人和樂融融，卻寫著「回憶」2字，並標註「五月三十日」，命理師江嘉葉看馬俊麟夫妻與王瞳之間的三角習題，表示，「王瞳別了艾成，奔向馬俊麟，是一時衝動的慾望。」馬俊麟手中的紅線還是僅牽著梁敏婷，兩人不會輕易分手。

▲《大時代》孫煥然（馬俊麟 飾）吊鋼絲。（圖／民視提供）

▲王瞳、馬俊麟。（圖／民視提供）

江嘉葉說，「王瞳和艾成八年抗戰革命感情、熱情、激情已漸趨淡，在戲裡因劇情關係激起兩人久藏心裡的一把火，假戲真做。」更提及王瞳個性豪放，敢說敢做，有著青春少女的活潑模樣，卻也常忘了自己是熟女，也同樣漂亮迷人，才會引來異性小鹿亂撞。

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江嘉葉更說，「她在左眉心隱藏一漩渦，識人多廣，很有主見，絕非如她表現在外的青春少女不懂人間事。」至於馬俊麟外表俊俏，容易引來少女傾心，「他前額有氣，但眼神銳利不夠，顯得氣勢較弱，事實上他剛強堅硬的個性，在家裡是隱藏不住的，對妻兒很疼愛，不是風雨無阻，是陰晴不定，時好時壞，但基本上他還是愛家的，目前是一時的迷失，貪戀情慾只是暫時的。」

▲通靈命理師江嘉葉。（圖／通靈命理師江嘉葉提供）

▲通靈命理師江嘉葉。（圖／通靈命理師江嘉葉提供）

江嘉葉老師由因果上通靈觀看，馬俊麟和王瞳的戀情是短暫的，雙方沒有紅線牽連，反倒至梁敏婷和馬俊麟的紅線牽得緊緊，夫妻緣很深，不會分手，「馬俊麟還會在回頭後，悔恨自己的不是，對妻兒更加疼愛負責。」

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馬俊麟, 王瞳, 大時代, 艾成, 江嘉葉

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