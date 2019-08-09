硬上游否希千萬麥拉倫！　媽寶男被揍收8千超開心…母心疼護兒：坐一下又沒偷

記者田暐瑋／綜合報導

游否希是「在不瘋狂就等死」的一員，日前他被男粉絲嗆聲挑釁，還沒經過同意就坐上他千萬麥拉倫的駕駛座，氣得他出拳揍人。男粉絲家屬要求8000元和解金，他透露當時付了錢，對方還很高興，且家長還拋出一句：「啊車子坐一下而已，又沒有偷走！」讓他很無奈反問：「為什麼你兒子會被打？你兒子錯的地方你敢承認嗎？」

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游否希拍的道歉影片引起議論，男粉絲家屬打到工作室抱怨，認為這支影片容易誤導外界一面倒的支持游否希，希望只要開直播單純對兒子道歉，對此，他也應對方要求開直播，雖然不滿男粉絲的行為，但過程中多次誠懇道歉，強調出手打人的確不對，也給大眾做了不好的示範。

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▲游否希。（圖／翻攝自YouTube／在不瘋狂就等死 x 狂人娛樂）



針對整起事件，法律顧問表示，男粉絲擅自坐入車裡的舉動已經侵犯到他人財產權，的確可以提告追究責任，而游否希的舉動則要分為兩階段，第一階段將男粉絲從車內拉出來，因為是要保護自有財產，可以主張「緊急避難」，並不犯法，但第二階段的動手打人就會吃上官司。

游否希表示，男粉絲被打破頭流血，立刻找來爸媽處理，對方則要求8000元才答應和解，「最後被我痛扁，（對方）拿了8000塊還很開心。」但男粉絲家長卻對他的影片內容相當不滿，還稱這樣不公平，是影響社會輿論，在旁聽不下去的草爺則反問對方家長：「為什麼你兒子會被打？你兒子錯的地方你敢承認嗎？」

▲游否希和草爺。（圖／翻攝自YouTube／在不瘋狂就等死 x 狂人娛樂）



網友也氣憤力挺游否希，認為雖然動手打人不對，但男粉絲的行為實在太容易惹惱人，紛紛開罵是「媽寶」，也贊同公眾人物也該有私人空間，「私下都有每個人個性就算遇到藝人也要尊重他人，不願意拍照就不要，尊重他人權利很困難嗎」、「進別人車上合法是不是，要嘴法律」、「他沒說他打人沒錯啊，重點是對方侵佔車有錯在，而對方家長卻一句話也沒說，還說要拍影片公審這就很過分」。

▲網友反應。（圖／翻攝自YouTube／在不瘋狂就等死 x 狂人娛樂）