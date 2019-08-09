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地震「悲傷的決定」　雙胞胎依依淚崩：對不起兩個兒子

記者許逸群／台北報導

昨日父親節當天不平靜，不僅有颱風，清晨的大地震更是讓不少人保重驚嚇。雙胞胎藝人依依與老公史丹利育有3個兒子，她時常在節目與臉書分享媽媽經而受到大批粉絲喜愛，在這次的大地震中，依依一家人住在高樓層的樓中樓，感受特別深刻。

▲▼雙胞胎依依。（圖／取自臉書）

▲雙胞胎依依與老公育有3個兒子。（圖／取自臉書）

依依分享表示，地震發生當下搖晃劇烈，她甚至一度認為房子會倒，大魚缸的水都被搖出來，像瀑布一樣沿著樓梯源源不絕的留到樓下孩子們的睡房，而家裡的櫃子也倒了好幾個。依依看著身旁原本熟睡的3個兒子，只有5歲的大兒子被嚇醒，其他兩個弟弟還在香甜的睡夢中，

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▲▼雙胞胎依依。（圖／取自臉書）

▲依依家裡不少櫃子倒塌。（圖／取自臉書）

作為三個孩子的母親，依依腦海裡閃過一個悲傷的決定，「要是只能救一個，就先救年齡最大的那一個兒子吧。」於是她把唯一的救難背包給了大兒子，先安排大兒子去桌子底下避難，之後才開始試圖叫醒兩個小兒子，而原本在樓上書房睡著的史丹利也趕緊下樓會合，所幸都沒有人因地震受到傷害。

事後回憶起地震當下，依依忍不住哭了。因為在半夢半醒又危急的關頭，她必須做出一個判斷讓孩子的存活率高，雖然孩子都是寶貝，但是兩名2歲的小兒子真的太小，即使給他們救難背包他們也不會使用，只好先安頓好已驚醒、慌張的大兒子。對於這一點，依依一直覺得對不起其他兩個兒子。

軟Q柴寶睡到整隻「流出籠子」　驚醒幾秒斷電...媽笑：這麼累？

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