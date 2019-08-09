謝佳見躺她大腿甜蜜入睡　羞曝「姿勢喬不攏」

記者李欣容／台北報導

台視、東森《男神時代》劇中謝佳見與葉星辰對彼此的好感與日俱增，葉星辰知道謝佳見飽受失眠所苦幫他溫柔按摩好入睡，拍攝這場戲時葉星辰跨坐在謝佳見背後，兩人都說姿勢超奇怪。

▲于台煙（左）友情客串 。（圖／東森提供）

這場超市買菜的戲特地找來于台煙友情客串，讓葉星辰一秒化身小粉絲，開心的跟偶像聊天到差點忘記要拍攝，葉星辰說，她和謝佳見平時都喜歡煮飯，尤其是謝佳見，從九歲開始學做菜，常常做晚餐給家人吃，葉星辰坦言自己有點挑食，每次做的料理都差不多，但覺得男生會做料理很加分。

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除此之外，兩人還有甜蜜按摩戲，只不過拍攝時葉星辰穿長裙，還要跨坐在謝佳見背後，謝佳見又要把自己上半身的重量靠在她身上，所以她其實很難使力又不方便。

▲葉星辰幫謝佳見按摩 。（圖／東森提供）

謝佳見表示，「因為葉星辰很小隻，所以我們的姿勢其實有點奇怪，光是喬怎麼坐畫面才會浪漫唯美，就跟導演討論很長時間。」

葉星辰還跟謝佳見各買了一支「筋膜放鬆槍」來舒緩腿部肌肉，「不過其實那個蠻痛的，我們之前還帶到片場去打，畫面超詭異的。」台視、東森《男神時代》每週六晚間十點於台視，每週日晚間十點於東森綜合台播出。