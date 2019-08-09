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《復仇者聯盟4》化灰英雄回歸「黑豹第1個走出來」　導演解密原因

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）在最後30分鐘大戰當中，正當初代復仇者聯盟英雄受到薩諾斯打擊重挫之際，5年前化灰消失的英雄藉由奇異博士的「傳送門」加入戰場，第一個出現的是「黑豹」。至於出場順序有什麼意義嗎？導演羅素兄弟如今終於解釋原因。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Screen Rant）

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Screen Rant）

導演羅素兄弟美國時間7日晚間在《Reddit AMA》解釋「黑豹第1個走出來」的原因：「我們在剪接室花了很多時間調整傳送門這一段，大概在上映前一個月我們都還沒確定這個部分。我們一直希望獵鷹是第一個跟美國隊長說話的人，獵鷹最後一次出現在瓦干達，所以理論上瓦干達是第一個開啟的傳送門，而且第一個走出來的人必須是國王本人，再次帶領他的軍隊支援美國隊長並拯救世界。」

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▲▼黑豹《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照。（圖／翻攝自Screen Rant）

▲黑豹是第一個從傳送門出現的角色。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

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另一方面，編劇克里斯多佛馬庫斯（Christopher Markus）、編劇史蒂芬麥費利（Stephen McFeely）前一陣子在聖地牙哥動漫展透露，花了很多時間思考灰化英雄回歸的方式，其中一個是讓灰化英雄在復仇者聯盟總部回歸並舉辦「比薩派對」慶祝，也曾經計畫所有灰化英雄在原本消失的地方回歸再回到戰場，不過這些作法都太花時間且不切實際，最後才選擇用傳送門方式解決難題。

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