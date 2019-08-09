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曾治豪「酗酒到天亮」去錄影　完全狀況外⋯吳宗憲看傻

記者許逸群／台北報導

酗酒斷片、酒肉朋友圍繞，賀一航的兒子曾治豪曾過著很長一段荒唐生活，他坦言：「我喝多時的樣子非常討人厭，會搥牆、大呼小叫，情緒一來曾想要跳樓。」他歷經喪父之痛兩個月力圖重振事業，希望經由風水指點加持催旺，讓天上爸爸驕傲。  

▲曾治豪。（圖／取自臉書）

▲曾治豪透露曾全身酒氣去上吳宗憲的節目。（圖／取自臉書）

曾治豪出道10年星途載浮載沉，演藝收入不穩定，一度壓力過大、失去人生目標，還染上酗酒習慣，經常上演荒唐行徑，「有次喝到早上四、五點，渾身酒氣直接上通告，整個人一直都在狀況外，主持人憲哥看到應該都傻眼。」他回憶自己賺得錢都被喝掉，一領到酬勞立刻請客喝酒，曾經戶頭只剩下3千塊。

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《ETtoday星光雲》詢問吳宗憲此事，他表示沒有特別印象，但平常對後輩的提點總是不會少的，「沒有什麼言教啦！就看著我怎麼做就夠了！常常告訴他們『天道酬勤，地道酬善』，如此罷了。」

▲曾治豪。（圖／緯來提供）

▲《風水》團隊探訪曾治豪住家。（圖／緯來提供）

荒唐行為還不只如此，曾治豪坦言自己曾誤交損友，生活過得很糜爛，直到有了宗教信仰，他才慢慢改善。《風水！有關係》團隊一進到他家中客廳，立刻發現整盆假花擺設，詹惟中看了頻搖頭，因為居家擺放假樹假花，代表交友不慎以及招來虛情假意的朋友，建議他趕快換成真花化解運勢。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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