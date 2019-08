4歲小周周陪爸打籃球…防守成功「扭屁股慶祝」！　暴風抽高直逼周杰倫臀

記者劉宜庭/綜合報導

周杰倫和昆凌結婚後,陸續迎來女兒小周周(Hathaway)及兒子Romeo,一家四口幸福美滿,2人也非常保護一對兒女的隱私,從未讓小孩正面曝光。昨(8日)迎來父親節,他隔天凌晨開心曬出一段影片,分享首度和女兒一起打籃球的畫面,愛女開心扭臀萌舞的模樣,更是融化大票網友,意外掀起熱烈討論。

▲周杰倫和昆凌婚後育有一對兒女。(圖/翻攝自昆凌IG)



周杰倫先是透過IG限時動態曬出影片,開心寫道:「父親節第一次跟女兒打3 on 3(3對3籃球,俗稱鬥牛)。」畫面中,小周周穿著紅色短裙搭配白T,綁著包包頭,奮力將手中籃球丟給爸爸,父女倆合作無間,展現默契,他也忍不住笑說,「We are an awesome team.(我們是一支很棒的團隊。)」

▲小周周陪周杰倫打籃球。(圖/翻攝自周杰倫IG)



不久後,周杰倫又PO出一段側拍影片,小周周站在球場中間,正當周董健身教練浩克投籃之際,她高舉雙手作勢防守,雖然並未真的碰到球,但發現最後球沒有成功投進,她瞬間開心到扭臀熱舞,超萌反應讓老爸笑說,「 She’s happy with her defense haha.(她為她的防守感到開心,哈哈。)」

▲小周周舉手作勢防守。(圖/翻攝自周杰倫IG)

▲發現防守成功,小周周嗨到扭屁股。(圖/翻攝自周杰倫IG)



一系列畫面曝光後,不少人發現,年僅4歲的小周周,如今身高已達173公分周杰倫的臀部,超萌模樣也引來大票網友留言狂讚,「最後的扭一扭太可愛了吧」、「我們Hathaway長大了,可以和爸爸一起打籃球了」、「So cute」、「小屁股扭得好可愛」、「萌化了」,在網路上掀起一陣熱烈討論。