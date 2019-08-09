4歲小周周陪爸打籃球…防守成功「扭屁股慶祝」！　暴風抽高直逼周杰倫臀

記者劉宜庭／綜合報導

周杰倫和昆凌結婚後，陸續迎來女兒小周周（Hathaway）及兒子Romeo，一家四口幸福美滿，2人也非常保護一對兒女的隱私，從未讓小孩正面曝光。昨（8日）迎來父親節，他隔天凌晨開心曬出一段影片，分享首度和女兒一起打籃球的畫面，愛女開心扭臀萌舞的模樣，更是融化大票網友，意外掀起熱烈討論。

▲周杰倫和昆凌婚後育有一對兒女。（圖／翻攝自昆凌IG）



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周杰倫先是透過IG限時動態曬出影片，開心寫道：「父親節第一次跟女兒打3 on 3（3對3籃球，俗稱鬥牛）。」畫面中，小周周穿著紅色短裙搭配白T，綁著包包頭，奮力將手中籃球丟給爸爸，父女倆合作無間，展現默契，他也忍不住笑說，「We are an awesome team.（我們是一支很棒的團隊。）」

▲小周周陪周杰倫打籃球。（圖／翻攝自周杰倫IG）



不久後，周杰倫又PO出一段側拍影片，小周周站在球場中間，正當周董健身教練浩克投籃之際，她高舉雙手作勢防守，雖然並未真的碰到球，但發現最後球沒有成功投進，她瞬間開心到扭臀熱舞，超萌反應讓老爸笑說，「 She’s happy with her defense haha.（她為她的防守感到開心，哈哈。）」

▲小周周舉手作勢防守。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲發現防守成功，小周周嗨到扭屁股。（圖／翻攝自周杰倫IG）



一系列畫面曝光後，不少人發現，年僅4歲的小周周，如今身高已達173公分周杰倫的臀部，超萌模樣也引來大票網友留言狂讚，「最後的扭一扭太可愛了吧」、「我們Hathaway長大了，可以和爸爸一起打籃球了」、「So cute」、「小屁股扭得好可愛」、「萌化了」，在網路上掀起一陣熱烈討論。