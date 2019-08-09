白冰冰國道失速飆破180　警車包圍掏槍⋯乘客黃西田嚇傻

記者許逸群／台北報導

藝人白冰冰日前上年代《MUCH金點秀》，一遇到主持人邵大倫與張秀卿可說是話匣子打開就關不掉。白冰冰先自爆，曾在國道無視警察攔檢，時速飆破180公里，最後被警車團團包圍，還遭掏槍嚇阻，將同車的黃西田嚇傻！

▲白冰冰與邵大倫、張秀卿話題聊不完。（圖／年代MUCH提供）

白冰冰透露有次載黃西田、康弘趕著去作秀，因為當時並不常開車上路，在國道上遠遠看見有警察拿著指揮棒向她招手，便向黃西田、康弘求助：「是要不要停啦？」講話總是慢條斯理的黃西田個性小心，從出發就叮嚀白冰冰要慢慢開，見國道警察揮手，也出聲：「不要喔，要停下來喔！」沒想說話太慢，白冰冰根本來不及剎車，天兵行為引來警車追逐。

請繼續往下閱讀...

白冰冰形容當時她因過度緊張，油門越踩越重，時速飆破180，最後警察在收費站前以警車團團包圍，她才只好停車。而車上的黃西田早就嚇到六神無主，直說：「快下來啦，槍都掏出來了。」警察一眼認出白冰冰，追問她為什麼不停車，白冰冰無辜說：「你追我就跑啊！」

▲▼白冰冰與曾治豪合唱《愛到底》。（圖／年代MUCH提供）



節目中，64歲的白冰冰與小31歲的曾治豪合唱《愛到底》，透露曾治豪跟爸爸賀一航一樣「壞壞」，眼神會撩人，更誇張地說：「再唱個30遍會失身！」