館長攤牌「天價通告費」電爆吳宗憲！　怒砲天王羞辱網紅：算什麼前輩

記者田暐瑋／綜合報導

「館長」陳之漢有著一身勇猛的巨肌，向來喜愛針砭時事的他，直言敢說的嗆辣風格，擁有一大票粉絲。近日他槓上吳宗憲，開直播談到現在的網紅生態，感嘆不少人氣高的網紅卻寧可上節目當小咖，疏忽照顧頻道，他透露曾接到超過100個節目邀約，且通告費價碼非常驚人。

館長在直播中表示，看到有些網紅明明有人氣，卻轉戰電視節目，反倒成了小咖，他認為網路是世界趨勢，讓每個人都有站上舞台的機會，不用擠破頭進了演藝圈，卻反被前輩擺姿態壓著出不了頭，「現在的趨勢是你有能力、有KPI、有人流，你就是王，你委曲求全去那個地方拿1500、1800，不要自貶身價。」

▲館長再砲吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）



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爆紅以來，館長幾乎不接綜藝節目通告，累積到現在，其實收了超過100個工作邀約，他透露郭子乾的節目組開價：「館長你的話一次30萬沒問題！」且郭子乾親自到館長的店內，整個製作單位也跟著去，直言：「要就做到像我這樣！」也不滿吳宗憲的節目先前邀請蕾菈上節目卻安排楊皓如來嗆聲，認為是刻意揶揄羞辱網紅，「不要污辱我們這些人，這樣算什麼前輩？沒必要吧！」

吳宗憲與館長曾有摩擦，雙方透過網路交火，更拿出921地震的捐款比拚；吳宗憲6日再PO影片大談網紅文化，「不是說看不起你們，而是你們沒有經過素養，沒有經過長時間的養成就叫做沒有素養。莫名其妙，拿起機器就要開始直播，這樣就叫做youtuber、網紅，錯，那會是個屁」、「網紅不是大罵三字經就夠了」，讓網友質疑是在暗指館長。

▲遭吳宗憲指名？館長怒「你地下藝人總統？」 7分鐘反擊天王：看你天多久。（圖／翻攝飆捍臉書）



此外，館長認為，許多網紅上節目，都被主持人「糟蹋、酸」，「講一點啦，人家網紅點閱率都比你高，人家網紅都可以百萬訂閱」，並轉換語氣對YouTuber說，「市場是你們的，不用委屈求全去上那個爛節目啦，幹嘛作賤自己，為什麼我從不去上，每一個去都把我們當猴子耍」，「現在網路的時代，電視遲早被淘汰啦」。

