25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

記者田暐瑋／綜合報導

網紅在鏡頭外的真面目常常引起話題，繼直播主喬碧蘿殿下和「口罩男神」七鶴大人後，又有美妝部落客被打回原形！25歲美妝網紅二霖霖擁有185萬粉絲，外型甜美、身材纖細，成了時尚指標，但近日有網友目擊到她關掉濾鏡後的真面目當場嚇傻，氣質仙女變成粗壯大嬸，極大差異讓粉絲不敢置信。

有網友日前在大陸南京某購物中心目擊二霖霖本人，嚇出一身冷汗，原來照片中的女子身材魁梧、臉頰肉鬆垮擠出好幾層下巴，法令紋還相當明顯，整個人盡顯老態，和網路上根本不同人，只能從同一件衣服和同一個老公來確認她的確就是二霖霖本人。

▲二霖霖模樣甜美（圖／翻攝自微博／二霖霖）



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照片上傳到微博後，引起熱烈討論，網友全被嚇呆，「活像是50歲大媽」、「也修太狠了，直接從大媽修到蘿莉」、「完全換了個人，這是怎麼能認出來的」、「比喬碧蘿殿下還牛逼」、「喬碧蘿殿下算良心主播了」，但也有人表示，從二霖霖過去的照片中其實就可看到P圖痕跡，如今真面目被挖出並不奇怪。

▲二霖霖真面目（圖／翻攝自微博）

其實，平時都以黑色口罩露出半臉示人的七鶴大人也差很大，精修照片中透過不同的眼妝搭配穿著整體散發一種迷濛神秘感，這樣的風格和外型吸引了超過600多萬粉絲追蹤，不過日前卻被曝光了他的全臉照片，嘴巴部分比較突起再加上顴骨比較高的關係，整個臉型有點梯形狀。

網友看了都忍不住調侃，「好像《哆啦A夢》裡面的小夫」、「天啊，是鴨嘴獸吧」，也有人分享過去曾巧遇七鶴大人的經驗：「我在那個粉紅色牆壁的店見過本尊，本人超級矮，我168，他比我矮很多很多，然後他那個時候坐在我對面桌子應該是對著手機直播，我男朋友和我都覺得挺娘的然後還是爆牙吧應該，因為他一不看手機就脫掉口罩了，沒想到是這麼大一網紅，直播的時候和私底下差很遠的比較粗魯。」





▲網友反應（圖／翻攝自微博）