ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

記者田暐瑋／綜合報導

網紅在鏡頭外的真面目常常引起話題，繼直播主喬碧蘿殿下和「口罩男神」七鶴大人後，又有美妝部落客被打回原形！25歲美妝網紅二霖霖擁有185萬粉絲，外型甜美、身材纖細，成了時尚指標，但近日有網友目擊到她關掉濾鏡後的真面目當場嚇傻，氣質仙女變成粗壯大嬸，極大差異讓粉絲不敢置信。

有網友日前在大陸南京某購物中心目擊二霖霖本人，嚇出一身冷汗，原來照片中的女子身材魁梧、臉頰肉鬆垮擠出好幾層下巴，法令紋還相當明顯，整個人盡顯老態，和網路上根本不同人，只能從同一件衣服和同一個老公來確認她的確就是二霖霖本人。

▲二霖霖真面目（圖／翻攝自微博）

▲二霖霖模樣甜美（圖／翻攝自微博／二霖霖）

請繼續往下閱讀...

照片上傳到微博後，引起熱烈討論，網友全被嚇呆，「活像是50歲大媽」、「也修太狠了，直接從大媽修到蘿莉」、「完全換了個人，這是怎麼能認出來的」、「比喬碧蘿殿下還牛逼」、「喬碧蘿殿下算良心主播了」，但也有人表示，從二霖霖過去的照片中其實就可看到P圖痕跡，如今真面目被挖出並不奇怪。

▲二霖霖真面目（圖／翻攝自微博）

▲二霖霖真面目（圖／翻攝自微博）

其實，平時都以黑色口罩露出半臉示人的七鶴大人也差很大，精修照片中透過不同的眼妝搭配穿著整體散發一種迷濛神秘感，這樣的風格和外型吸引了超過600多萬粉絲追蹤，不過日前卻被曝光了他的全臉照片，嘴巴部分比較突起再加上顴骨比較高的關係，整個臉型有點梯形狀。

網友看了都忍不住調侃，「好像《哆啦A夢》裡面的小夫」、「天啊，是鴨嘴獸吧」，也有人分享過去曾巧遇七鶴大人的經驗：「我在那個粉紅色牆壁的店見過本尊，本人超級矮，我168，他比我矮很多很多，然後他那個時候坐在我對面桌子應該是對著手機直播，我男朋友和我都覺得挺娘的然後還是爆牙吧應該，因為他一不看手機就脫掉口罩了，沒想到是這麼大一網紅，直播的時候和私底下差很遠的比較粗魯。」

▲二霖霖真面目（圖／翻攝自微博）
▲二霖霖真面目（圖／翻攝自微博）

▲網友反應（圖／翻攝自微博）

推薦閱讀

大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知

大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知

地震後同事傳來「悲傷消息」秒崩潰！　她聽原因心死哭了：晴天霹靂

地震後同事傳來「悲傷消息」秒崩潰！　她聽原因心死哭了：晴天霹靂

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

19歲男暗戀學長砸47萬變性！　當上模特兒「美到被求婚」…卻換來心碎結局

19歲男暗戀學長砸47萬變性！　當上模特兒「美到被求婚」…卻換來心碎結局

29歲網紅爬煙囪拍片「15樓高摔地慘死」！　好友來不及救…目睹爆血現場崩潰

29歲網紅爬煙囪拍片「15樓高摔地慘死」！　好友來不及救…目睹爆血現場崩潰

美胸辣媽哺乳榨出「血塊草莓奶」！　餵1歲女兒喝嚇壞…網急勸：會出事

美胸辣媽哺乳榨出「血塊草莓奶」！　餵1歲女兒喝嚇壞…網急勸：會出事

影／突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

影／突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

揭最美正宮恐怖設局！　1砲9千屁蛋妹怒曝影片「反轉真相」…電爆：當我吃素

揭最美正宮恐怖設局！　1砲9千屁蛋妹怒曝影片「反轉真相」…電爆：當我吃素

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

楊冪爆熱戀小2歲魏大勛！「穿情侶鞋」遮掩逛街　網認出1特徵：假不了

星二代接起視訊電話「是彭于晏！」　秒喊話：我單身…男友在旁邊

吳亞馨辣露「Y字豪溝」　低衩深V包不住…傲人雙球跟椰子一樣大！

8歲孩童高燒腹痛⋯飛機迫降！　幫翻英文的人竟是「大咖韓團」

影／突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

國中妹半夜和男同學OO！　2個月沒來…媽暴怒「懷孕了」一看驗完結局臉綠

館長7年前萌樣曝光！　「零殺氣+憨厚臉」網笑噴：是胡瓜

TWICE證實「正在拍新歌MV」　Mina人呢？JYP答案讓粉絲怒了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

二霖霖, 喬碧蘿

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來
  2. 《玩命9》替身摔傷命危…馮迪索當場嚇哭　隔19天曝「最新病況」！
  3. 再續《聲林》前緣！「飛行女聲」賴珮如同門Gail鄭可強
  4. 游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你
  5. 《復仇者聯盟4》還有1個重要彩蛋！導演：沒人發現
  6. 拍《炮仔聲》隔8個月…陳志強近拍「身體變化」！　網驚：差好多
  7. 瘋電影／朵拉與失落的黃金城　都市叢林一樣複雜
  8. 野生陳喬恩約會白T男被拍！　認了：不介意多一個人
  9. 世界之罪／從前有個神經病！莎朗蒂血案始末
  10. 星二代接起視訊電話「是彭于晏！」　秒喊話：我單身…男友在旁邊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366