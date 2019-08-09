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劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

記者劉宜庭／綜合報導

劉真外型甜美，擁有「國標舞女王」封號，與辛龍（舊藝名辛隆）結婚近5年，育有一個寶貝女兒「霓霓」，夫妻倆對於孩子隱私極為保護，過去從未曝光愛女正臉。沒想到，她8日發文慶祝父親節時，首度PO出女兒無碼正面照，讓部分網友開玩笑虧，「爸爸終於同意了。」

辛龍出席 劉真新書發表暨粉絲見面會（圖／記者張一中攝）

▲恭喜！劉真與辛龍愛女霓霓誕生了！（圖／翻攝自劉真臉書）

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▲劉真與辛龍結婚後，在2016年迎來寶貝女兒「霓霓」。（圖／資料照記者／張一中攝、翻攝自劉真臉書）

劉真平時常在社群網站分享生活點滴，每當曬娃時，大多都會用P圖、戴墨鏡等方式，遮住霓霓的正臉。護女心切的辛龍，也曾對女兒的裝扮有些意見，有次愛女穿著可愛蓬蓬裙，他卻反問，「女兒這件裙子會不會太短了，腿露太多了。」一番話讓劉真哭笑不得。

▲劉真首曝3歲女兒正面照。（圖／翻攝自劉真臉書）

▲劉真首曝3歲女兒正面照。（圖／翻攝自劉真臉書）

▲劉真夫婦過去從未曝光女兒正臉。（圖／翻攝自劉真臉書）

沒想到，8日發文歡慶父親節時，劉真罕見公開女兒正臉。照片中，霓霓綁著馬尾，穿著水藍色上衣搭配短褲入鏡，抱著媽媽露出甜美笑容，一雙水汪大眼更是融化眾人，萌度破表。

▲劉真首曝3歲女兒正面照。（圖／翻攝自劉真臉書）

▲劉真首曝3歲女兒正面照。（圖／翻攝自劉真臉書）

▲劉真首曝3歲女兒正面照（原圖未上馬賽克）。（圖／翻攝自劉真臉書）

畫面曝光後，大部分網友認為霓霓像極了辛龍，也有不少人大讚其遺傳了媽媽的高顏值，紛紛留言直呼，「真的是太可愛又漂亮的小公主」、「終於見到盧山真面目了，我相信霓霓長大是個有風格的女孩兒」、「第一次看見，顏值高，長大不得了」，在網路上意外掀起一陣熱烈討論。

▲劉真首曝3歲女兒正面照。（圖／翻攝自劉真臉書）

▲網友反應。（圖／翻攝自劉真臉書）

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