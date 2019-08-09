記者劉宜庭／綜合報導

馮迪索拍攝《玩命關頭9》期間，特技演員喬華茲（Joe Watts）不慎自9公尺高處墜落，頭部撞地，緊急送醫，一度傳出命危消息。事隔約半個月，終於有了好消息，他的狀況已有所好轉，目前也已經離開加護病房，劇組人員得知消息後也開心不已。

▲喬華茲（右）在《玩命關頭9》擔任馮迪索（左）替身。（圖／翻攝自《玩命關頭》、喬華茲臉書）



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喬華茲是一名資深特技演員，曾拍攝過《哈利波特》和《詹姆士龐德》系列電影，經驗相當豐富。英國時間7月21日，他於利維斯登拍攝《玩命關頭9》，擔任馮迪索「唐老大」的動作替身時，卻意外從9公尺高的地方墜落，導致頭部受傷，緊急被帶上直升機送去皇家倫敦醫院，劇組也因此全面暫停拍攝。

據外媒報導，意外當下，喬華茲正在一個非常高的陽台場景，原本打算透過吊鋼絲，自陽台慢慢降落到地上，未料鋼絲似乎斷了，當喬墜落地面時，發出了尖叫聲，攝影機拍下整個過程，影片檔案已交給警方，目睹整場意外的馮迪索，則嚇到臉色發白、淚流滿面。喬華茲的妻子泰莉鮑威爾（Tilly Powell）日前也發文透露，「我非常愛他，我的心碎了，他的親友陪伴現在都在他的身邊，陪他度過難關。」

▲喬華茲與老婆泰莉鮑威爾結婚1年多，感情甜蜜。（圖／翻攝自喬華茲臉書）

事隔整整19天，喬華茲終於傳出好消息，他的家人於8日發布最新消息，表示喬華茲雖然仍在醫院治療，但病情已有好轉，目前也已經搬出加護病房，聲明中，親友也對醫護人員表達感謝之意。對此，環球影業也發出聲明，表示《玩命關頭9》工作人員都為此感到高興，「在愛他的人的支持之下，喬正在通往復原的路上。」