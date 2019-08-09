游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

記者田暐瑋／綜合報導

「在不瘋狂就等死」游否希在網路上人氣超旺，擁有192萬粉絲，日前他半夜遇到一個25歲的男粉絲，一開口就搭肩要求合照，還拖住他不讓他離開，甚至一回頭看到他的名貴跑車，拿起手機猛拍之外，竟然直接開車門坐了上去，讓他瞬間理智線斷裂，把男粉絲拖下車痛打一頓，遭對方家屬要求賠償。

游否希拍片還原毆打粉絲過程，事發當天凌晨2點多他到超商買東西，被一個25歲的男粉絲認出興奮求合照，照完之後粉絲還不放人，繼續追問他的工作計畫，「大牛怎麼沒開來啊」、「什麼時候要挑戰雞佛300顆」，還不斷問他如何賺錢投資，讓已經是下班狀態的他非常不滿。

▲游否希打粉絲。（圖／翻攝自YouTube／在不瘋狂就等死 x 狂人娛樂）



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游否希先以「我趕時間要先走」為由想離開，沒想到對方卻諷刺：「大頭症又犯了啦，半夜2點有什麼好忙的。」接著粉絲回頭看到他開了要價破千萬的橘色麥拉倫出門，立刻拿出手機錄影，還用手摸引擎蓋，最後甚至直接開門坐上駕駛座，他一秒理智線斷裂，上前把粉絲抓下車就是一陣猛打，手上的戒指也打傷對方頭部。

男粉絲被打後立刻找來家人，雙方以8000元達成和解，游否希在影片中坦言動手的確是錯誤示範，並向男粉絲道歉，但隨後又補了一句：「我願意賠償，因為我覺得林北就算花8萬塊也要打到他！姑且不說你摸我的車，弄壞賠不賠的起，但是你開人家的車、坐人家的車，就是侵占人家私人物品。」

▲游否希打粉絲。（圖／翻攝自YouTube／在不瘋狂就等死 x 狂人娛樂）



「我覺得每個人不管你是什麼樣的人物，都需要有個私人的空間，但我今天不是什麼超級巨星，我不用為了什麼我的身價而屈服。」游否希坦言，否希哥是個被塑造出來的角色，螢幕上雖然好色、愛女生內褲，但私底下其實害怕女生、不敢靠近人群，更冷面不愛笑，一切只是為了工作，才會有如此反差的作風。

好友草爺當天也在場，看到男粉絲擅自坐上車傻眼，出聲力挺：「我看你家很漂亮，可以自己開門進去睡3天嗎？」游否希強調「態度」是個很重要的關鍵，也再次喊話被打的男粉絲：「我不怕你告，我不怕賠錢，我只想讓你知道，我不好惹！」

▲游否希還原當天狀況。（圖／翻攝自游否希IG）

▲游否希的麥拉侖（右）。（圖／翻攝自游否希IG）