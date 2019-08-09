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《復仇者聯盟4》還有1個重要彩蛋！導演：沒人發現

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）埋了大量漫威電影宇宙的彩蛋，目前該片已在數位平台上架，許多網友反覆觀賞來尋找隱藏彩蛋。導演羅素兄弟現在證實，仍有許多重要的彩蛋，至今沒人發現。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》海報，《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照，《復仇者聯盟4：終局之戰》首圖。（圖／翻攝自Marvel臉書）

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》為全球影史票房冠軍。（圖／翻攝自Marvel臉書）

導演羅素兄弟美國時間7日晚間在《Reddit AMA》回答網友問題，被問到《復仇者聯盟4：終局之戰》是否還有尚未找到的重要彩蛋，他們回答：「是的！」

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事實上，導演詹姆斯岡恩過去公開表示《星際異攻隊》還有1個沒人發現的重要彩蛋，引發網友一陣「找彩蛋潮」，如今導演羅素兄弟一番話，再度掀起網友熱議：「睡不著了，我想要找到答案」、「我要一個畫面、一個畫面找彩蛋」、「《星際異攻隊》的彩蛋真的有人找到嗎？」

▲▼《復仇者聯盟4》驚見關史黛西！「就在蜘蛛人身後」網暴動：正牌初戀回來了。（圖／翻攝自推特）

▲網友發現《復仇者聯盟4》出現疑似關史黛西的背影。（圖／翻攝自推特）

此外，網友近日便發現《復仇者聯盟4：終局之戰》疑似出現《蜘蛛人》系列蜘蛛人正牌女友「關史黛西」（Gwen Stacy），就在「蜘蛛人」彼得帕克在片中回到學校見到昔日好友涅德（Ned）的當下，他的身後驚見疑似「關史黛西」的背影，這個背景頂著金黃色長髮、穿上黑色蜘蛛網短裙、背著粉紅色背包，完全符合她的角色特徵。

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