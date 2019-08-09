拍《炮仔聲》隔8個月…陳志強近拍「身體變化」！　網驚：差好多

記者劉宜庭／綜合報導

八點檔《炮仔聲》劇情高潮迭起，角色之間的恩怨情仇無限展開，讓觀眾的心情也跟著七上八下。相對於戲內感情複雜，演員們在戲外倒是打成一片，常在休息室直播、拍照，分享逗趣幕後花絮，近來陳志強曬出拍攝該劇後，發現身體有了明顯變化，讓部分網友直呼差好多，就連女星李維維都忍不住驚喊：「Wow！」

請繼續往下閱讀...

▲陳志強在《炮仔聲》扮演渣男「張正浩」。（圖／翻攝自YouTube／三立華劇、三立台灣台）



陳志強在《炮仔聲》中，扮演渣男「張正浩」，劇裡拋棄懷孕糟糠妻，改娶醫院千金，接著又要謀奪老婆家產，用盡心機的舉動，讓觀眾看了氣得牙癢癢。然而，戲外的他，其實是個幽默Boy，經常在社群網站PO出拍戲花絮，分享搞笑惡整王宇婕的逗趣影片。

拍攝該劇至今相隔8個月，陳志強8日發文歡慶父親節的同時，也曬出一張自拍帥照，曝光加入《炮仔聲》後，身體出現的明顯變化，「拍了8個月的8點檔瘦了8公斤，得盡快把失去的找回來！」畫面中，他戴著鴨舌帽，赤裸著上半身自拍，另手則微微勾住褲頭，似乎擔心褲子鬆到下滑。

▲陳志強瘦了8公斤。（圖／翻攝自Facebook／陳志強 JOHN）



儘管整個人瘦了一圈，陳志強身上肌肉卻一點都沒少，結實腹肌及凹凸手臂肌肉，更是讓先前在《一家人》飾演其母親的李芳雯大讚，「哇喔…帥兒子這身材練的真好！」而女星李維維驚訝之餘，也忍不住笑虧，「這明明是愛現文。」至於在《炮仔聲》中飾演「蔡崇仁」的吳懷中，則是無奈自嘲，「奇怪！我怎麼胖了。」