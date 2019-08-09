記者洪文／台北報導
強颱利奇馬來襲，威秀影城確定信義威秀、板橋威秀等「新竹以北8家據點」今天（9日）下午13:00以前場次取消，光點華山電影館全天休館，其餘影城目前尚未公告。
▲信義威秀下午13:00以前場次取消。（圖／資料照／記者邱顯燁攝）
【各大影城營業狀況】
（最後更新時間8:00）
威秀影城：
因利奇馬颱風來襲，為確保顧客與影城員工安全，今日新竹(含)以北影城（信義威秀、京站威秀、日新威秀、板橋大遠百威秀、林口MITSUI OUTLET PARK威秀、桃園統領威秀、新竹巨城威秀、新竹大遠百威秀），下午13:00以前場次取消，13:00(含)以後場次正常開放。（12:00開始售票）；頭份(含)以南與花蓮地區今日正常營業。
如您已預訂 今日(08/09)之電影場次
●官方網路平台訂票尚未取票者，可於場次開演前二小時，直接在網路上取消訂票。
●現場購票、網路訂票已取票者，可於七日內至購票影城現場退票。
●因天災或特殊事故取消電影放映時，影城未營業期間均不收取手續費。
造成您的不便請見諒，颱風期間也請多加留意安全。
此外，【Bring the soul: the movie】預計火速爭取加開～08/17（六）、08/18（日）場次，詳細場次及購票資訊請所鎖定威秀影城粉絲團之公告，謝謝！
國賓影城：
尚未公告
秀泰影城：
尚未公告
新光影城：
台北新光影城今天（9日）中午前場次先全數取消，13:00 開始正常營業。
台中、台南新光影城今日正常營業。
美麗華影城：
因利奇馬颱風來襲，為確保顧客與影城員工安全，今日美麗華影城，13:00開始正常營業。（12:00開始售票）。
美麗新影城：
尚未公告
in89豪華數位影城：
尚未公告
喜滿客影城：
考量颱風過境影迷及營運同仁安全，今日(8/9)喜滿客京華影城、絕色影城11:00前之場次取消。
如您已預定以上時段場次且已取票，請於七日內至影城現場辦理換票事宜；
如您於網路訂票尚未取票，請於場次開演前40分鐘，於官網訂票網站進行線上取消。
造成您的不便，敬請見諒
喜樂時代影城：
今天確定照常營業。
真善美劇院：
今天確定照常營業。
光點華山電影館：
今天8/9（五）休館一天，
電影館8/9所有場次暫停播映，
咖啡廳與光點生活暫停營業。
已購買8/9當日電影票之觀眾，可於 8/15（含）前臨櫃辦理退、換票事宜，若有任何票務疑問，請洽光點華山(02)2394-0622分機400或130。若因供電問題無法接通，請稍晚再試。
請影迷注意安全、風雨平安