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野生陳喬恩約會白T男被拍！　認了：不介意多一個人

記者劉宜庭／綜合報導

陳喬恩儘管已經40歲，外貌和身材都保養得宜，近年將事業重心轉往大陸，不僅推出戲劇作品，也接下許多綜藝節目、真人秀等。工作行程滿檔的她，近來宣布參加戀愛實境節目《女兒們的戀愛2》，約會男嘉賓的照片，也在近來陸續曝光，在網路上掀起熱烈討論。

▲陳喬恩。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

▲▼陳喬恩一刀剪掉及胸長髮！（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

▲陳喬恩儘管已經40歲，外貌和身材都保養得宜。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

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近來，陳喬恩接連被網友目擊，當街約會一名白衣男子，其中一組照片中，她穿著白色短裙，搭配黑色T恤，綁起俐落瀏海，整個人散發出濃濃少女感，2人並肩走在街上，她不時低頭、摸著自己的脖子，氣氛似乎有些微妙而生疏。然而，在另外一組照片中，她臉上掛滿燦爛笑容，態度變得十分灑脫大方，也顯見雙方相處過程十分融洽。

▲陳喬恩約會照。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲陳喬恩約會照。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲陳喬恩約會照。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

一系列約會照曝光後，眾人乍看之下，一度以為女神死會了。不過背後原因，其實是陳喬恩近來宣布加盟《女兒們的戀愛2》，被拍下照片時，應是正在與男嘉賓約會。針對此事，她本人也在8日深夜發文，罕見吐露心聲：「不介意一個人，也不介意多一個人。我不將就，也不錯過。」

▲陳喬恩。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

▲陳喬恩發文。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

事實上，《女兒們的戀愛》第一季製造了許多話題，甚至讓Selina（任家萱）在最後一集宣布和張軒睿在一起，雖然在現實生活中到底有沒有交往，雙方及經紀公司都不願直接說明白，不過在節目中的曖昧互動，讓不少觀眾都跟著投入，也引發不少熱議。

延續第一季的高人氣，製作單位先前在上海舉行招商會時，除了宣布任容萱會繼續參與《女兒們的戀愛》第2季，鄭爽和爽爸（鄭成華）也將加盟擔任新嘉賓。近來，節目也透過微博陸續公布最新陣容，不僅有「偶像劇女王」陳喬恩，還邀來不久前才公開認愛的徐璐、張銘恩，消息一出，立刻嗨翻大票粉絲，在網上掀起一陣熱議。

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