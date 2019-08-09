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易烊千璽換衣服…粉絲趴窗戶上偷拍！　工作人員怒了「要公開長相」：噁心

記者李湘文／綜合報導

許多粉絲都盼望見偶像一面，但有些人追星追到干涉私生活，也會令藝人、工作人員感到困擾。男團「TFBOYS」成員易烊千璽最近就被粉絲圍堵，連換衣時都遭人趴窗偷拍，氣得助理在微博發文怒嗆：「真的讓人噁心。」

▲易烊千璽被偷拍換衣服。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-易烊千璽）

▲易烊千璽被偷拍換衣服。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-易烊千璽）

易烊千璽的助理8日晚間在微博發文，斥責私生飯太過分：「一天排練很累了，別在門口堵著了，趴窗戶偷拍試裝行為真的讓人噁心，真的不稀罕你們這種……」他更警告粉絲不要再繼續干擾，「愛滾哪滾哪裡去吧…稍後再不走分享給大家你們容貌！​」

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▲易烊千璽被偷拍換衣服。（圖／翻攝自微博／胖虎哥哥哥）

▲易烊千璽助理發文警告私生飯。（圖／翻攝自微博／胖虎哥哥哥）

由於TFBOYS近期正在排練6周年演唱會，不少私生飯都會聚集在場地周遭，想盡辦法要見到偶像一面，卻造成當事人困擾。消息曝光後，不少粉絲也跟著易烊千璽的助理動怒，斥責「私生請滾」、「這是一種病態的行為啊」、「私生不是粉絲」、「快分享給我們看看是什麼妖魔鬼怪的臉」。

▲易烊千璽被偷拍換衣服。（圖／翻攝自微博／TFBOYS組合）

▲TFBOYS正在準備6周年演唱會。（圖／翻攝自微博／TFBOYS組合）

事實上，TFBOYS受到私生飯騷擾已成常態，不管走到哪裡都有粉絲試圖跟著，讓他們感到非常害怕和困擾。易烊千璽還曾透露，過年的時候在老家附近拍照PO網，沒想到曝露了住家周遭環境，竟有粉絲因此闖進屋子，試圖跟他的爺爺奶奶說話，甚至擅自進入他房間，讓老人家備受打擾。

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