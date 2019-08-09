星二代接起視訊電話「是彭于晏！」　秒喊話：我單身…男友在旁邊

記者傅家妤／綜合報導

香港資深演員秦沛（本名：姜昌年）演技了得，堪稱香港影壇中的「黃金配角」，先前他與女兒姜麗文一起參加陸綜《女兒們的男朋友》，展現出私下開明溫暖的好爸爸一面，日前他與女兒的偶像彭于晏吃飯，還特別與女兒視訊，沒想到姜麗文一看到男神就瞬間「拋棄男友」，還自稱單身，讓人笑翻。

▲姜麗文是秦沛的女兒。（圖／翻攝自Facebook／姜麗文）

姜麗文日前在社群網站上曬出一張與爸爸及彭于晏視訊的畫面，畫面中3人都笑得非常開心，她在發文中透露，爸爸曾邀請她參加該飯局，但她太害羞所以拒絕了，而在飯局上，爸爸再度提出要讓她與彭于晏視訊，但她因為太害羞，再度拒絕了，「沒想到爸爸還是打給我了，還說彭于晏不介意，所以我們又視訊了。」

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▲姜麗文2度與彭于晏視訊。（圖／翻攝自Facebook／姜麗文）

隨後，姜麗文還還原了與彭于晏的對話，並表示當時男友就在自己身邊，不過看到偶像她就把男友「拋棄了」，特別向彭于晏強調：「我們還沒結婚，所以彭于晏，我其實算還是單身的。」不過文末她也表示只是開玩笑，「現在我要補償我那完美、帥氣、非常有才華，而且我愛他比愛彭于晏多很多很多的男友。」

▲姜麗文當著男友面喊話彭于晏「我單身」。（圖／翻攝自Facebook／姜麗文）

事實上，秦沛並非第一次幫女兒追星，過去參加《第一爐香》的開機儀式時，碰到彭于晏，他也第一時間拿起手機，讓女兒有機會可以與男神視訊，如今二度讓女兒與偶像視訊，讓不少網友都羨慕不已，意外掀起不少熱議。





▲姜麗文發文。（圖／翻攝自Facebook／姜麗文）