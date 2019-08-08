《大學生》唐葳生下兒子！　「8/8早上8點」5分鐘順產：送老公的父親節禮物

記者李湘文／綜合報導

恭喜！《大學生了沒》出身的部落客唐葳在今天（8日）早上8點產下兒子，過程順利只花5分鐘，經過半天休養，晚間開心向大家分享好消息，也對老公喊話：「這是我送你的父親節禮物！」

▲唐葳生下兒子。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

唐葳在8日早上8點自然生產，趁著父親節給了老公一份大禮，5分鐘內就順利把兒子擠出來，第1句話只記得問醫生：「他健康嗎？」所幸母子均安，寶寶也非常健康。她透過臉書、Instagram，親自向親朋好友報喜，也謝謝大家的加油打氣。

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▲唐葳在情人節宣布懷孕，8/8為老公送上父親節大禮。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

唐葳在2016年嫁給老公「石頭」，今年情人節開心宣布懷孕。她先前曾透露，產檢時發現寶寶骨骼比一般胎兒還要大，頭好壯壯、體重標準，是個超健康的壯嬰，但身為孕婦的她反而沒變胖多少，讓許多孕媽咪看得好羨慕。

▲唐葳懷孕期間仍維持健康身材。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

唐葳曾透露孕期維持身材的方式，其中之一就是「吃得清淡、選擇健康食物」，經常自己做無糖、無鹽、無油食物。另外，她懷孕後還是持續運動，包括瑜珈、重訓和一點有氧運動，也常會外出走走，讓自己不易變胖，更維持孕期心情愉快。