記者洪文／綜合報導

《炫目之光》展現強韌音樂生命力，在2019年日舞影展首映時，廣受觀眾及評審喜愛，獲得全場5分鐘的起立鼓掌致敬，並得到爛蕃茄網站92%的高分評價，不只是因為「一位美國搖滾巨星改變一個亞裔少年人生的成長故事」，更因為它獨特的文化背景卻又說著大部份年輕人徬徨青春期面對父母期待的掙扎，真實又令人動容。

▲《炫目之光》劇照。（圖／華納兄弟提供，以下同）



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其實《炫目之光》是一部滿載多首殿堂級搖滾巨星「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀歌曲的電影，卻不是講述布魯斯的生平故事，而是述說他的音樂和搖滾精神如何影響及改變他的樂迷。

《炫目之光》改編自英國作家薩費茲曼佐的回憶錄「來自貝瑞公園的問候」，巴基斯坦裔的曼佐從小在父親威權家庭長大，亞裔移民的身份讓他受到歧視與霸凌，在他覺得「人生好難」的最低潮時期邂逅了布魯斯的音樂，歌中所傳達的訊息徹底改變了曼佐，轉念後他勇敢追求自我與夢想，終於成為獨當一面的作家。

對於父親總是說「寫作不算是正當職業，我需要你有更遠大的志向！」曼佐：「種族和階級的歧視在許多國家都一直真實存在，他們覺得你來自於某個背景，就沒有未來和希望，亞洲人就是要去開車做工，我們要比英國本地人面臨更艱困百倍的就業問題。」

因此，早就歷經社會上各種磨難的父親根本無法理解兒子要把寫作當成工作的想法，他苦心栽培兒子讀書，一切只為全家人某天可以脫離工人宿命過更好的生活，父親甚至氣得大罵：「你可以選擇當醫生、律師，或是房仲，所以不要說我不給你任何自由！」

曼佐說：「我9歲就開始寫日記，從小就對於透過寫作探索世界感到興趣，我也把每個情緒都寫成詩，以逃避現實生活中的種種挫敗，因為我從來就沒有機會和家人討論我心中的感受，在最傳統的穆斯林家庭中，只有父親有話語權，並不存在親子的互動，電影中大家看到賈維釘在牆上的詩，都是一路以來我的心聲，我真正的作品。」

為了追求夢想卻不得不與家庭對抗，這點飾演賈維父親的科文達吉爾也完全感同身受，他現在是相當受歡迎的單口相聲喜劇演員，但這樣的吉爾年輕時也是每天得偷偷摸摸的晚上溜出家門去俱樂部表演，因為家人不能理解他想成為演員的志向，更害怕父母得知他的選擇後會鬧出什麼樣的家庭革命。

吉爾說：「其實每位父母都是為了孩子好，只是太害怕孩子會過著像他們一樣在工廠做工的苦日子，所以一心一意想將我們導向更好的日子，但是得要依照他們的計劃。」像《炫目之光》這樣父子關係的故事相當貼近他自己的心，「因為這也是在述說我們父母的故事，電影中有一句台詞是父親對著賈維說：『說出你的故事，但也別忘記我們的。』這句話象徵著新舊世代觀念的和解，說得真好。」

《炫目之光》的卡司包括：維威克卡拉、科文達吉爾、梅拉甘納川、妮爾威廉斯、亞倫帕古拉、海莉艾特沃，以及迪恩查爾斯查普曼。由《我愛貝克漢》導演古蘭德恰達自製自編自導，片中巧妙運用「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀的經典歌曲及歌詞，穿插帶出詼諧、溫暖又感人的成長故事。

《炫目之光》電影將於8月16日上映。